"Via Fratti e via Trometta Il traffico è drammatico"

"Necessario porre rimedio alla viabilità di via Trometta e via Fratti post chiusura di via Carloni per via dei lavori di Società Autostrade a Muraglia: andare a lavoro o portare i figli a scuola a passo di formica, proprio no". Giulia Marchionni, consigliere comunale di centrodestra, capogruppo di Prima c’è Pesaro tutti i giorni percorre il tragitto per ragioni di lavoro e famiglia.

"Da ottobre ad oggi siamo tutti testimoni involontari della situazione che si è venuta a creare per la chiusura di via Carloni – dice, facendo appello al buon senso di chi potrebbe promuovere percorsi alternativi, cercando di sgravare via Trometta o via Fratti nelle ore di punta –. In particolare il problema di traffico è grave su via Fratti, via Flaminia, via Giolitti, via Belgioioso e via Trometta. Soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, in orario di punta: alle 8 della mattina e alle 18 la situazione è drammatica. Probabilmente con troppo ottimismo si è provveduto a chiudere via Carloni. Necessario invogliare, con maggiore efficacia, l’alternativa autostradale per chi va da Fano a Pesaro e viceversa".