Via Fratti, rotatoria nel mirino. Proteste: "Traffico a rilento ed è troppo pericolosa"

Avendo finito o quasi i lavori per la realizzazione della rotatoria in via Fratti all’intersezione di Via Madonna di Loreto non sono mancate ovviamente le polemiche. C’è chi dice che è troppo piccola e chi sostiene che il traffico su via Fratti si è modificato e troppo rallentato. La rotatoria è certamente più piccola di quelle utilizzate lungo l’asse viario via Giolitti-via Fratti e questo dopo la creazione del manufatto nell’intersezione con via Madonna di Loreto ha creato un certo sconvolgimento del traffico e gli inevitabili mutamenti per gli automobilisti. Inevitabile il rallentamento creato dalla rotatoria e anche un po’ di confusione su chi è era abituato a scambiare via Fratti come una via di scorrimento veloce: "Ogni novità va assorbita in un certo periodo di tempo – dice l’assessore Enzo Belloni – e ci vorranno alcune giorni per farci l’abitudine. La rotatoria è stata creata per ridurre i rischi nell’attraversamento di via Fratti. La circolazione non avrà problemi". Non sono però mancate le telefonate di protesta.