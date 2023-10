Via Fratti, ultimo miglio: "Con 600 metri di pista rivoluzionato un quartiere"

Sono bastati 600 metri di ciclabile per cambiare volto, funzione e percezione di via Fratti. Un progetto iniziato nel 2018, e ieri giunto all’approdo. Ieri, in via Fratti, è stato inaugurato il tratto di ciclabile che collegherà i quartieri di Pantano, Muraglia e Montegranaro: "E’ un grande traguardo – spiega il sindaco Matteo Ricci – su cui l’amministrazione ha puntato molto. Siamo riusciti, con poche centinaia di metri, a dare una risposta a quei cittadini che chiedevano di percorrere questa strada in piena tutela. Ora c’è la ciclabile, ma non vogliamo fermarci qui: il prossimo obiettivo è quello di poter anche mettere in cantiere una nuova rotatoria all’incrocio con via Madonna di Loreto, che permetta una circolazione fluida e sicura per tutti gli automobilisti e ciclisti. Inoltre è già in progetto anche il sottopasso ferroviario di Vismara, un punto delicato. La bicipolitana ormai è un diritto per tutti i cittadini, che ha migliorato la vita dei residenti di tutti i quartieri".

Il progetto, presentato in Regione dopo la pubblicazione di un bando nel 2018, ha subito visto anche l’approvazione del consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani, che sin da subito si è speso per portare il risultato nella sua città: "Un grande passo per Pesaro, che finalmente vede una ciclabile in una delle sue arterie più importanti – commenta Biancani –. Ho sempre puntato su una circolazione più sostenibile e questo si potrebbe considerare un piccolo sogno che si avvera. Certo è che, quando si va a stringere una strada ampia come questa, ci sono sempre delle lamentele, perché comunque prima, con la macchina, potevano essere effettuate più manovre. Però, bisogna dirlo, è sempre meglio arrivare qualche minuto dopo, consapevoli di aver salvaguardato la salute di chi in strada va in bici o a piedi. Il finanziamento che la Regione Marche ha stanziato è di 180mila euro, andando a coprire buona parte dei lavori (costo totale 500mila euro, ndr), anche perché non è un’infrastruttura che ha richiesto opere particolari, eppure valorizza molto il territorio e la via".

Presente all’inaugurazione anche il presidente del Quartiere 12, Ezio Bracco, il quale si è detto molto soddisfatto della riuscita di questo progetto: "Si va finalmente a riqualificare una parte della città che aveva delle criticità – spiega Bracco –, in quanto qui non vi era un vero e proprio camminamento pedonale o ciclabile e la gente doveva camminare sul ciglio della strada. Quest’opera vuol dire sicurezza per i pedoni, per i ciclisti e anche per gli automobilisti stessi. Io la utilizzerò e sarà anche mia premura, essendo io un po’ il referente dei volontari del verde, avere un occhio di riguardo maggiore su questi begli alberi". Infatti, in questi 600 metri, si possono notare 50 nuovi alberi, piantumati per poter ridare anche quel tocco di ecologia in una strada tanto trafficata: "Quando andiamo a realizzare una ciclabile escono sempre i criticoni, mentre gli amanti del verde rimangono nella macchia – conclude Enzo Belloni, assessore all’operatività –. Quando leggo di gente che scrive che ne manca un pezzo o che facciamo le cose a metà, mi viene da dire che noi non costruiamo strade ciclopedonali con i mattoncini lego, non è una cosa che si può fare dalla sera alla mattina. Per fare un’opera del genere ci vuole tempo, denaro e anche coraggio politico".