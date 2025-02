Via gli alberi per la nuova mensa

"L’incontro organizzato dall’amministrazione comunale sulla nuova mensa scolastica, nei giorni scorsi ha confermato che le decisioni vengono prese senza coinvolgere i cittadini. Il sindaco, l’assessore Toccaceli e l’architetto Storoni si sono presentati con 45 minuti di ritardo, con la convocazione della riunione avvenuta solo attraverso qualche chiamata e per passaparola, escludendo molti residenti": questa l’analisi del gruppo di minoranza Urbania AlternAttiva sul recente incontro sulla nuova mensa.

"Il progetto, ancora in attesa di approvazione da parte della giunta, prevede la costruzione di una struttura a un solo piano che occuperà metà del parco, mentre era previsto avrebbe interessato solo un quarto dell’area verde. Una mensa su due piani avrebbe consentito di ridurre il consumo di suolo ma l’amministrazione ha preferito una soluzione più invasiva, ignorando l’impatto ambientale e urbanistico. Questo significherà la scomparsa improvvisa di un’area preziosa per la socialità del quartiere e infatti il malcontento tra i residenti è forte: molti si sentono ignorati e delusi, di fronte ad un’amministrazione che impone scelte senza ascoltare la comunità. Serve chiarezza anche sui posti disponibili: il rischio è costruire una struttura sovradimensionata, che potrebbe restare in gran parte inutilizzata. Sarebbe stato possibile, invece, destinare spazi della scuola materna ristrutturata alla mensa ma il sindaco ha detto che non ci sono i tempi per modificare il progetto: o si accetta così com’è, o si perde il finanziamento. Urbania non può permettersi di sacrificare il suo verde pubblico per scelte affrettate e imposte dall’alto. Chiediamo all’amministrazione di fermarsi e aprire un vero confronto con la cittadinanza per trovare una soluzione più sostenibile e condivisa".

Andrea Angelini