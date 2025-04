Via gli alunni dalla scuola ex Olivieri? Ma intanto si rifanno gli infissi

Non solo manutenzione del verde. La Giunta Biancani non ha perso la speranza di poter attirare fondi ministeriali per poter cambiare gli infissi in almeno 5 edifici di proprietà comunale, tra cui la scuola di via Confalonieri, nota nelle cronache come ex Olivieri, ma attualmente sede della primaria Manzi. Il bando per l’efficientamento energetico, se sarà vinto da Pesaro, potrebbe portare alla Manzi fino a 248mila euro utili a migliorare la vivibilità interna alle classi. All’assessore Mila Della Dora chiediamo spiegazioni dal momento che l’immobile di via Confalonieri è nel piano delle alienazioni e visto che il sindaco Biancani ha dichiarato di voler spostare, a settembre, la scolaresca della Manzi altrove, per rasserenare l’animo di quelle famiglie che hanno sottoscritto una petizione proprio per ottenere il trasferimento degli alunni. Alla ragione della preoccupazione, le famiglie, hanno evidenziato il grado di vulnerabilità sismica dell’ex Olivieri.

"E’ vero – conferma Della Dora –. Ma questo non vuol dire che l’ex Olivieri verrà chiusa. Tanto è vero che in via Confalonieri resteranno la segreteria scolastica, la sede del quartiere e quella dell’Istituto scolastico per adulti Cpia. La ragione è semplice: l’ex Olivieri è agibile. Ha le caratteristiche per stare aperta e garantire le funzioni pubbliche citate. Quindi è normale che l’amministrazione comunale investa nell’efficientamento energetico, aspetto importante per la vivibilità di chi è all’interno dell’edificio". Gli altri edifici candidati al cambio di infissi sono la scuola primaria Lubich; il palazzo comunale di piazza del Popolo; la materna Specchio magico; il centro sociale di via Rigoni. Tutti concorrono per una cifra massima di 250mila euro. Non è d’accordo con l’assessore Della Dora, la consigliera Giulia Marchionni: "Che senso ha investire su un edificio che quando sarà venduto, molto probabilmente verrà demolito? Non si potrebbero candidare quelle risorse ad edifici fuori dal piano delle alienazioni?".

Solidea Vitali Rosati