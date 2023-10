Via i cavi volanti dal centro storico: accordo Enel-Comune

Quante volte, scattando una foto, la troviamo “rovinata“ dalla presenza di cavi che volano di casa in casa. Questi saranno eliminati da via Barocci a Urbino, una delle aree con gli scorci più amati. A breve i cavi elettrici di attraversamento verranno interrati. Un progetto studiato e voluto da Enel a cui ha lavorato l’ufficio dell’architetto del Comune Mara Mandolini e l’Itis Mattei. Questo prevede anche la pulizia delle facciate di case e chiese.

Si proseguirà anche in altre zone, come già fatto in via Mazzini e via Raffaello, andando a togliere anche i cavi telefonici.

Migliorare l’aspetto della città è l’imperativo. Il primo stralcio, in partenza, avrà un costo di un milione di euro. "Iniziamo da via Barocci ma saranno tante le zone del centro storico che andremo a riqualificare – ha detto Maurizio Gambini, sindaco di Urbino in conferenza stampa –. Questo lavoro riqualifica l’aspetto della città e di conseguenza migliora la percezione da parte delle persone che vengono a visitarci. Ma anche per noi cittadini. Il progetto è importante ed è finanziato appositamente da Enel, proseguiremo poi con le altre aree del centro storico Unesco". Si partirà con i lavori e non mancheranno alcuni disagi, informa il primo cittadino: "Dovremo chiudere le vie per procedere con l’interramento dei cavi. Per fare questo sono state fatte attente analisi anche con la Soprintendenza che ha, giustamente, voluto vedere e approvare ogni punto. Un altro progetto di riqualificazione del centro, a cui tengo moltissimo, è l’illuminazione di tutte le mura di Urbino. Sarà finanziato da noi in collaborazione con Enel, alla quale abbiamo allungato il contratto per l’illuminazione pubblica del centro storico. Saranno cambiate anche le lampade, abbiamo già fatto delle prove. Andiamo nella direzione di volere dare ancora più lustro alla città, conservandola come ce l’hanno lasciata i nostri antenati. Un’operazione che dà valore al territorio e alle aziende che collaborano con noi per realizzare questi progetti significativi". Un percorso di squadra che vede la partecipazione di un’eccellenza tutta urbinate, ovvero l’Itis Enrico Mattei. I ragazzi di elettrotecnica hanno partecipato direttamente. "Abbiamo fatto dei sopralluoghi in via Barocci e alla cabina di trasformazione alle Vigne – illustra Paolo Righi, vice preside dell’Istituto tecnico –. Qui gli studenti hanno visto quello che studiano a scuola. Abbiamo effettuato delle analisi in laboratorio e documentato l’area, con il prima e il dopo, e da questo un nascerà un libro".

fra. pier.