Via il 7 ottobre con la frittata da 500 uova

La Mostra nazionale che Sant’Angelo in Vado dedica al tartufo dal 7 al 22 ottobre, spegne sessanta candeline con i piedi saldi nella tradizione e lo sguardo verso il futuro. La presentazione di ieri in Regione, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, è stata l’occasione per tracciare un punto dei progetti legati al prezioso tubero: "Per la prima volta – ha detto Antonini – abbiamo riunito il tavolo della filiera, dove si sono seduti i rappresentanti del mondo della tartuficoltura e dove sono emerse importanti novità. In questo tavolo abbiamo convocato anche i sindaci delle città del tartufo maggiormente rappresentative, tra cui appunto il sindaco Parri di Sant’Angelo in Vado, proprio per cercare di capire insieme quali iniziative mettere in campo sulla promozione del tartufo. Siamo consapevoli che il tartufo è un’eccellenza che può trainare e valorizzare l’intero territorio. Le fiere e le mostre singole, che avvengono nel territorio, si confermano importanti vetrine, al contempo, abbiamo condiviso con i sindaci il progetto di una programmazione unica con la quale promuovere tutta le Marche attraverso il tartufo. La Mostra nazionale del tartufo bianco di Sant’Angelo in Vado, la più antica delle Marche, celebra una data importante, la sessantesima edizione, e lo fa degnamente con un vasto e ricco programma".

Il programma è davvero vario e quantomai gustoso, dove spiccano gli chef Mauro Uliassi e Bruno Barbieri e l’imprenditore Giovanni Fileni, premiati con il Tartufo d’Oro. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo così importante – ha commentato il sindaco Stefano Parri –, grazie a un impegno che ha come obiettivo unico la qualità. In questa sessantesima edizione cerchiamo di fare un salto in avanti, alzando l’asticella di tutti gli eventi in programma e coinvolgendo verso questa direzione la ristorazione e la gastronomia locale, fondamentali per la valorizzazione di questo territorio e del tartufo, che sarà al centro di una grande festa con tanti appuntamenti culturali e di spettacolo". Gli fa eco il vicesindaco Massimo Guerra: "La Mostra è una grande vetrina promozionale e un’opportunità straordinaria per tutto il territorio". Tante le novità in programma dalla frittata al tartufo inaugurale con 500 uova al cinema drive in, dai talk show allo spettacolo di fuoco. Presenti anche i grandi classici come il Motoraduno Internazionale del Tartufo, giunto alla 45esima edizione e la fiera merceologica domenica 29.

Andrea Angelini