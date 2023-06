Via il disco orario dal parcheggio De Angelis

Il Comune cambia parzialmente idea sul parcheggio De Angelis e reintroduce una quota di stalli con posteggio gratuito a tempo illimitato. Il provvedimento, già attuato, rimuove l’obbligo di disco orario dai 41 stalli che non erano diventati a pagamento, dopo la riqualificazione dell’area e il rinnovo del contratto d’affitto, ma che avevano un limite di tre ore.

Resteranno blu gli altri 54 presenti, oltre ai due per i disabili, mentre sono istituiti il divieto di sosta con rimozione per autocarri e autobus e il senso di circolazione antiorario obbligatorio, con ingesso sul lato destro. "Abbiamo verificato che fosse meglio lasciarli a sosta libera, perché il parcheggio è comunque usato non solo da chi viene a Urbino, ma anche come nodo di scambio per lasciare l’auto da chi va fuori città – commenta il sindaco, Maurizio Gambini –. La situazione ora resterà così".

L’introduzione degli stalli misti, a pagamento e a disco orario, nel parcheggio, non vicinissimo al centro ma che era sempre pieno o quasi perché garantiva un centinaio di posti gratuiti, aveva originato polemiche tra le forze politiche d’opposizione e i cittadini. Il sindaco aveva motivato la cosa con la necessità di coprire i costi della riqualificazione (60mila euro), a cui era vincolato il rinnovo del contratto d’affitto, e dell’aumentato del canone. Tuttavia, l’operazione ha quasi svuotato il parcheggio, almeno nelle ore diurne dei giorni feriali, saturando quello gratuito a valle del Consorzio e spostando auto verso Santa Lucia.

"Molti ora vanno lì, il nostro parcheggio alle porte della città, che è diventato più utilizzato – prosegue il sindaco –. Sono aumentati abbonamenti e presenze, mentre al De Angelis ora magari si fermano di più i turisti, nei festivi, che lasciano lì l’auto in quanto è il primo che incontrano o anche per fare delle passeggiate". In un incontro con la cittadinanza, il sindaco ha difeso la scelta di rendere in parte a pagamento il parcheggio, che fu aperto durante la costruzione dei centri commerciali come sfogo per le auto (con 3.500 euro l’anno di affitto) e che avrebbe dovuto chiudere una volta edificati, ma è vissuto più a lungo: "Seppur resti contenuto, il costo è aumentato. A Santa Lucia e a Borgo Mercatale la città ha fatto investimenti importanti, anche giusti, è vero, che però abbiamo cominciato a pagare nel 2017 e io ero molto preoccupato per il bilancio di Urbino Servizi. Siamo comunque rimasti in linea, ma dal parcheggio di Santa Lucia erano previsti 480mila euro di entrate e finora abbiamo incassato solo 70mila euro: ne mancano 400mila, per l’autosostenibilità. Se chi accede alla città, per turismo, lavoro o altro, non paga la sosta, chi paga i mutui per i parcheggi? Gli urbinati. Non ci sono alternative. Inoltre, l’amministrazione ha l’obiettivo di eliminare gli ultimi 80 posti dalla piazza del Mercatale, e, se dobbiamo liberarla, le auto da qualche parte dovremo metterle: per questo una quota di stalli al parcheggio De Angelis deve essere blu (pensiamo pure a un servizio navetta, per il futuro) e abbiamo adocchiato un piazzale sotto all’ex Tribunale, che potrebbe essere buono per un parcheggio a raso. Abbiamo fatto richiesta alla Soprintendenza per procedere. Questo è il motivo della scelta, ma stiamo anche ragionando su delle convenzioni. Per altro, non è vero che gli stalli siano tutti a pagamento, sono 450, a fronte di 780 gratuiti, e abbiamo anche abbassato i costi degli abbonamenti: dai 40 di prima, ora ne abbiamo 560 sottoscritti. Ritengo che il parcheggio a Santa Lucia, in struttura e con ascensore, in cui lasciare l’auto costa 20 euro al mese, sia stato costruito adeguatamente".

Nicola Petricca