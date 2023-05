Via il tappo di ghiaia dal Foglia "Mille diportisti pronti a salpare"

"Io credo che per l’inizio della prossima settimana, tempo permettendo, dovrebbero iniziare i lavori per togliere definitivamente il tappo di ghiaia che c’è alla foce del Foglia e che rende difficile uscire ed entrare ai diportisti dalla foce del fiume", dice Nicola Baiocchi consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Che si è impegnato molto su questa vicenda che coinvolge circa 1000 appassionati del mare e cioè tutti coloro che gettano l’àncora delle loro imbarcazioni lungo le due sponde del fiume. Una soluzione, quella annunciata da Baiocchi, che risolve tutti i problemi per diversi anni perché sono stati stanziati 140mila euro dalla regione per risolvere questo problema che si riproponeva tutti gli anni e che non è stato mai risolto perché per la ‘pulitura’ della foce venivano stanziati intorno ai 3mila euro: la classica pezza.. "Sono soddisfatto – dice Baiocchi – di questo intervento che oltre a recepire un’istanza del territorio garantirà la sicurezza della navigazione consentendo ai natanti l’uscita a mare durante la prossima stagione estiva risolvendo l’annosa problematica che ogni anno si ripropone".

In totale saranno portati via con una chiatta e i camion circa 4mila metri cubi di detriti per cui il pescaggio dovrebbe tornare di grande sicurezza. Baiocchi tiene a sottolineare "che tutto questo è stato possibile grazie all’interessamento dell’assessore per la tutela del territorio Stefano Aguzzi e dell’intero esecutivo guidato da Francesco Acquaroli".

Una situazione di pericolo e di disagio che verrà eliminata con questo intervento anche perché alcuni natanti si sono ritrovati ‘arenati’ alla foce tanto da richiedere l’intervento – è capito diverse volte nergli scorsi anni – dei vigili del fuoco. "Pensavo si potesse agire prima – continua Baiocchi – ma le procedure burocratiche sono lunghe e complesse, anche se devo dire che tutti gli uffici coinvolti sono stati bravi. Con questo intervento avremo risultati prolungati nel tempo. Proprio come chiesto da tanto tempo da parte delle varie associazioni che operano e lavorano in questa zona e che avevano evidenziato le necessità di un cambio di registro. Da parte nostra – continua Baiocchi – si è fatto il possibile per accogliere presto e bene le istanze. Una azione questa che conferma ancora una volta l’attenzione nei confronti del territorio pesarese da parte della giunta Acquaroli".