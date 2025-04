Via La Marca, quel camminamento in pieno degrado . E più passa il tempo, più la situazione peggiora

"Il degrado in cui versa il camminamento pedonale di via La Marca rimane, anzi è peggiorato e come se non bastasse il tratto del Genica che scorre parallelo al passaggio per i pedoni è ricoperto da acqua stagnante e vegetazione maleodorante". Lo segnala un residente della zona, che scrisse al nostro giornale un mese fa per segnalare il degrado, e ora torna a scriverci. "Da anni – dice Carlo - il camminamento pedonale in alcuni tratti è impraticabile e percorrerlo anche con un passeggino o una sedia a rotelle è impossibile, per cui si è costretti a transitare sulla corsia. La recinzione è ormai quasi del tutto abbattuta e questo consente, in ore notturne, all’abbandono di ogni tipo di rifiuti". Nella prima segnalazione sottolineava "che nel passaggio pedonale giacevano abbandonati divani e sacchetti di rifiuti. Per questo i pedoni sono costretti a camminare dove passano le auto".