Via l’amianto da cinque capanni: "E lotteremo anche per la Copredil"

"Quella di oggi è una bella giornata. Da ora il quartiere di Pantano è un po’ più libero dall’amianto". Così Ezio Bracco, presidente del Quartiere 12, ha commentato l’intervento di smaltimento di amianto da parte di alcuni privati sul tetto di cinque capanni presenti in via Nievo, vicino al parco Trulla. "Come presidente di Quartiere – dice Bracco – e dopo un incontro che abbiamo avuto con l’associazione Ona (Osservatorio nazionale amianto) di Pesaro e la sua presidente Elisabetta Sacchi, avevo mandato una segnalazione all’ufficio Ambiente del Comune di Pesaro proprio per sottolineare la presenza di amianto su questi capanni. So già che c’erano state segnalazioni in precedenza e che il Comune sta mettendo in campo anche varie azioni su questo tema, quindi non voglio dire che il merito è nostro, ma siamo estremamente contenti che l’amianto su questi tetti è stato tolto. Sono inoltre molto contento anche perché si tratta di un ulteriore intervento che riqualifica l’area del parco Trulla, sulla quale come consiglio di Quartiere, ci siamo impegnati molto sia con la pulizia del verde, che con la nuova arena spettacoli".

A Pantano rimane però uno dei casi cittadini più eclatanti di presenza di amianto, cioè quello che riguarda la copertura della Copredil, in zona Ipercoop: "Anche qui – commenta il presidente di Quartiere Pantano, Ezio Bracco – non abbasseremo la guardia e continueremo a vigilare, sollecitando anche chi ha competenza in materia, nella speranza che anche questo caso si possa risolvere al più presto".

ali.mu.