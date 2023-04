Via libera del Tar al biodigestore di Barchi

di Sandro Franceschetti

Dal Tar è arrivato il via libera al biodigestore di Barchi. E’ stata emessa ieri la sentenza del Tribunale amministrativo delle Marche che respinge i ricorsi del Comune di Terre Roveresche e del comitato cittadino ‘A difesa del territorio’ volti all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia alla realizzazione da parte della società Feronia srl di un impianto di trattamento integrato anaerobico aerobico di rifiuti non pericolosi (38mila tonnellate di forsu, frazione organica, e 12mila di verde) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto in località Ca’ Rafaneto.

Una sentenza di ben 97 pagine, scaturita dalla seduta tenutasi l’8 marzo, che termina, appunto, con il respingimento dei due ricorsi. "Prendo atto con soddisfazione del pronunciamento del Tribunale amministrativo - commenta l’ad di Feronia, Francesco De Angelis -, che ha valutato tutta la documentazione prodotta a supporto dell’autorizzazione. Le sedute della conferenza di servizi in capo alla Provincia sono state complete e tutti gli enti preposti al controllo e all’approfondimento degli aspetti anche ambientali hanno avvallato il nostro progetto".

"Onestamente – aggiunge De Angelis – eravamo certi di questo esito e mi dispiace che sul territorio interessato l’impianto sia stato valutato come negativo. Siamo certi, però, che quando sarà operativo molte persone cambieranno idea, perché produrrà vantaggi sul piano occupazionale e, soprattutto, non avrà alcun impatto a livello ambientale e di vivibilità. Detto ciò, siamo aperti al dialogo con il Comune di Terre Roveresche e anche di Mondavio e Fratte Rosa".

Sui tempi di inizio lavori De Angelis non si sbilancia: "Partiremo non appena avremo la risposta dal Gse (il gestore dei servizi energetico) che eroga gli incentivi. Probabilmente entro alcuni mesi". Poi sulla manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Fano che sembrava sfociare in un accordo tra Aset e Feronia sul biodigestore di Barchi puntualizza: "A questo punto riprenderemo il dialogo che era stato sospeso aspettando il pronunciamento del Tar".

Di tutt’altro tenore, naturalmente, il commento sulla decisione del Tribunale amministrativo del sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, che promette ulteriore battaglia: "Eravamo fiduciosi sul fatto che le motivazioni tecniche del nostro ricorso avrebbero prevalso, ma il Tar con una mega sentenza di 97 pagine ha deciso il contrario. Adesso analizzeremo attentamente, riga per riga, il verdetto, ma fin d’ora è certo che faremo appello al Consiglio di Stato, a salvaguardia del nostro territorio, dei sui abitanti e delle attività che qui sono radicate". Mauro Biagioli, del comitato, commenta: "Vaglieremo tutti i documenti con il nostro legale Raffaela Mazzi per decidere le contromisure da adottare. Certo, ci lascia perplessi il fatto che su 17 punti di contrarietà che abbiamo presentato in fase di ricorso su nessuno sia stato neanche richiesto un approfondimento e si sia arrivati direttamente a sentenza".