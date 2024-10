Via Marconi, privato vuole l’immobile

"Un privato – ha detto il consigliere del Municipio di Monteciccardo, Enzo Vagnini – è intenzionato ad acquistare il fabbricato di via Marconi, a Monteciccardo: sarà lui ad accollarsi i costi relativi alla bonifica da amianto qualora riuscisse ad acquisire il bene". La novità è emersa durante il sopralluogo fatto ieri in via Marconi dalla commissione Ambiente, rappresentata dal consigliere Mauro Marinucci a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco (foto). Sul posto, per visionare il fabbricato raggiunto già da ordinanze di bonifica da parte del sindaco Matteo Ricci, sono stati anche Marika Pierucci, prosindaco di Monteciccardo, Vagnini e due residenti, molto preoccupati del rischio inquinamento rappresentato dall’ex mobilificio, in disuso trentennale. "La speranza è che nel prossimo Consiglio a Pesaro – osserva Vagnini – dalle due mozioni sul tema, vengano fuori input risolutivi. La preoccupazione, tra la gente c’è ed è comprensibile".