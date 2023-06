"Via Mariotti, i lavori sono solo una pezza E il Piano asfalti dimentica strade importanti"

"I lavori in via Mariotti a San Lazzaro, seppur apprezzabili, sono una pezza nuova in un vestito vecchio. Lavori privi di una progettazione più allargata. Ma è tempo di campagna elettorale e questa amministrazione cerca di recuperare il tempo perduto". Così Stefano Pollegioni per chiedere a nome dell’Udc Fano notizie "del famoso gestore unico, la società Avr a cui la giunta ha assegnato un appalto di circa 1 milione e mezzo di euro, per due anni, per gli interventi stradali tra cui la chiusura delle buche".

Nel piano asfaltature infatti "vengono dimenticate strade importanti - le elenca Pollegioni - come via Vittorio Veneto, che porta all’Ospedale Santa Croce fino ad arrivare in via Pisacane, talmente malridotta da essere difficile il percorrerla con qualsiasi mezzo. Via Antonio Giuglini che si unisce a Via Del Ponte (nel quartiere San Lazzaro) è ormai un percorso ad ostacoli, stessa cosa in via Luigi Lelli, su cui transitano forzatamente le ambulanze. Via Del fiume, dall’ex mattatoio fino a via Mattei, bene l’illuminazione ma è necessario asfaltare ma anche mettere in sicurezza ciclisti e pedoni diretti al lavoro o presso le loro abitazioni perché quella strada è stretta e pericolosa. Via Metauro, un’altro percorso stradale da mettere in sicurezza a causa della velocità delle auto. La pista ciclo-pedonale che costeggia via Metauro sotto le mura dell’ospedale, unico collegamento tra il centro e il Quartiere San Lazzaro, tutta da rivedere dagli attraversamenti a raso alla pavimentazione e gli spazi, dove un tempo erano presenti gli alberi, sono un pericolo per i ciclisti e i pedoni. Via Della Colonna altro percorso stradale, bisognevole di attenzione, già interessato da un comitato cittadino con una raccolta firme, per chiedere che sia messa in sicurezza essendo una bretella stradale molto trafficata purtroppo anche da autisti indisciplinati".