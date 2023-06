"Via Nanterre, il mammografo arriverà a ottobre"

Per il mammografo di ultima generazione in via Nanterre si dovrà ancora attendere. Ma almeno c’è una data: ottobre 2023. Incrocia le dita Anna Maria Mattioli, capogruppo in consiglio comunale del Pd, dopo le rassicurazioni ricevute da Gilberto Gentili, ex commissario straordinario dell’AST 1, ed Elisabetta Esposto, direttrice del distretto di Pesaro. "La dottoressa Esposto mi ha confermato che attualmente la struttura distrettuale di via Nanterre è sede del centro diagnostico per prevenzione screening ‘CA Mammella’ per le donne residenti nei Comuni del distretto di Pesaro e ha in dotazione un mammografo digitale, 2 ecografi e un radiologico. Il mammografo digitale è datato 2009 e ogni anno è sottoposto a verifiche e controlli. Il centro effettua all’anno circa 4.000 mammografie di screening e circa 2.000 mammografie di clinica (su una popolazione femminile di circa 30mila unità), ponendosi tra i centri con i più alti volumi di attività di screening della Regione. Con i fondi PNRR, èprevisto per il Distretto di Pesaro l’acquisizione di un mammografo di ultima generazione con tomosintesi. La procedura di gara è in corso di espletamento. Se tutto va come deve, l’arrivo del mammografo in sede è previsto per ottobre 2023. Tale acquisto servirà per aumentare le performance della struttura ed effettuare nello stesso tempo un numero maggiore di mammografie".