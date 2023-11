Via Nazario Sauro, sottopasso chiuso

Chiusura del sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro dalle 20 di oggi alle 10 di domenica: il tempo necessario alla demolizione dell’ex casello ferroviario e della rampa di accesso. L’intervento eliminerà l’ostacolo che impediva, dalla Darsena Borghese, di raggiungere la zona mare attraverso la passeggiata romantica. Nelle due giornate di oggi e domani è vietato il transito veicolare e pedonale da via Caduti del Mare al sottopasso del cavalcaferrovia e da via della Fortezza a via Caduti del Mare. Da via della Fortezza, all’altezza di via Sauro, è obbligatorio svoltare a sinistra. Sarà comunque consentito il transito dei residenti per l’accesso e l’uscita alle abitazioni. In una fase successiva sarà anche sostituito il ponte sul porto canale per l’adeguamento della linea Adriatica che aumenta la velocità di percorrenza da 180kmh a 200 kmh". "Con i lavori di demolizione in via Sauro – secondo Stefano Pollegioni di Udc – non c’è più motivo di aprire una grande galleria di cemento in viale Cairoli per dare la possibilità a ciclisti e disabili di raggiungere il Lido. Il percorso di via Sauro è la soluzione a tutto: bello e accessibile". Pollegioni lancia un appello alle associazioni ambientaliste e ai cittadini residenti per chiedere a Rfi e all’Amministrazione comunale di riqualificare viale Cairoli proteggendo i platani, migliorando e curando il verde e rinunciando al cemento. Ragioniamoci sopra. Il tempo è galantuomo e credo sarebbe una saggia idea rivedere il progetto".

Foto: il sindaco indica l’ex casello Fs, la scorsa estate

an. mar.