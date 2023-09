Via Oddi; senso unico a scendere, ma divieto di sosta alternato su ambedue i lati Il Comune di Urbino comunica che in via Oddi cambia la sosta: divieto con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli per disabili, per consentire il movimento dei mezzi pesanti. Davanti all'asilo, vietata la sosta negli orari di entrata e uscita.