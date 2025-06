Via Passeri. Museo nazionale aperto e conferenze su Rossini

Ogni giovedì, in via Passeri, dalle 20,30 alle 23,30 – osserva il coordinatore responsabile del Museo Nazionale Rossini, Marco Masetti – apriremo a delle visite anche in orario straordinario serale e una volta al mese si attiverà una speciale visita guidata per il ciclo “Ah, che bel vivere”: storie e volti attorno al maestro Rossini. Quattro saranno le date: 26 giugno; 17 luglio; 31 luglio e 28 agosto sempre alle ore 21. Il 26 giugno l’approfondimento sarà sul rapporto di amicizia del Cigno con Gaetano Donizzetti. Il 17 luglio sarà la volta di Carolina di Brunswick, ammiratrice di Rossini. Al centro dell’incontro il 31 luglio sarà Niccolò Paganini, legato a Rossini da una profondissima stima. Infine Olympe Pélissier, seconda moglie di Rossini, nell’ultima stagione della vita del compositore concluderà la rassegna.