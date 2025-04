"Via Passeri, pedoni al sicuro. Suggerisco una soluzione per chi va in biblioteca"

Innanzitutto mi complimento con voi – scrive un lettore rivolgendosi al Comune – per la soluzione adottata, e da diversi mesi, di mettere in sicurezza i pedoni che transitano in via Passeri davanti alla biblioteca. Il traffico intenso in alcune ore e i veicoli che non rispettano il limite di velocità mettevano in serio pericolo ii pedoni. Per raggiungere questo risultato, purtroppo, avete dovuto eliminare – prosegue riferendosi al Comune – i numerosi posti per le due ruote, oggi sostituiti con un passaggio pedonale protetto. Mi permetto suggerire nell’interesse dei frequentatori della biblioteca che vi si recano in moto o ciclomotore, di consentire l’ingresso nel parcheggio della biblioteca, semplicemente spostando di pochi metri la zona a traffico limitato e consentendo dunque l’ingresso da via Severini. Diversamente sarebbe utile che i nuovi vigili di quartiere verifichino che i pochi posti per due ruote non vengano abusivamente occupati da autovetture.