Via Risorgimento, il bello della sosta "Panchine, percorsi e ricariche"

di Anna Marchetti

Da ieri mattina ha aperto il parcheggio di via Risorgimento: 88 posti auto, spazi per moto e bici, 21 punti luce, 32 nuovi alberi, pavimentazione filtrante, panchine, cestini per i rifiuti e scaletta di comunicazione con i Passeggi a cui si accede anche attraverso un camminamento che corre sul lato del parco. Il costo complessivo dell’opera è di 600mila euro. "Il parcheggio di viale Risorgimento – ha commentato il sindaco Massimo Seri – è la risposta a chi ci accusa di presentare solo rendering. Abbiamo realizzato un’area sosta di qualità a servizio del centro storico e delle attività che insistono in questa zona".

"Un risultato importante – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – nonostante le difficoltà avute con la ditta che ci ha fatto slittare l’inaugurazione da Natale a Pasqua. Ringrazio per l’impegno, gli ingegneri e architetti comunali Federico Fabbri, Mascia Malizia, Cristiano Tenenti, Paola Stolfa e Fabiola Tonelli (assessore ai Lavori pubblici prima di Brunori ndr) che ha avviato il progetto".

Annunciata l’installazione, a breve, di colonnine per la ricarica delle bici elettriche "in vista della convezione che stiamo per sottoscrivere per l’uso di monopattini e biciclette che saranno disponibili anche in questo parcheggio". Dimenticata la sosta selvaggio e le buche, ora l’area si presenta ordinata, con parcheggi a pettine, anche se qualcuno ha già fatto notare la mancanza a terra delle righe bianche per dividere gli spazi auto. "Abbiamo creato un bel parcheggio – fa notare Brunori – ma anche un’area verde, dotata di panchine e cestini, speriamo che i cittadini la rispettino e se ne prendano cura".

Presenti, ieri mattina all’inaugurazione anche il vicesindaco Cristian Fanesi e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli. Altro parcheggio, che ormai procede spedito, è quello del Foro Boario: "La prima parte – ha ricordato Brunori – è stata terminata e da venerdì lo spazio è tornato nella disponibilità degli automobilisti. La seconda fase del cantiere partirà da domani e i lavori dovrebbero concludersi per giugno".

Al termine dei lavori saranno disponibili 332 posti auto, 12 parcheggi per i disabili, due per le donne in gravidanza, 2 per il carico e scarico, 10 per le moto e 45 per le bici". La prossima settimana dovrebbero iniziare anche i lavori nel sottopasso del Vallato. "Sarà oggetto – ha detto Brunori – di una riqualificazione importante, elimineremo le parti ammalorate, lo puliremo dal verde, lo pittureremo e lo doteremo di nuova illuminazione". E ancora: "Con la collaborazione degli studenti del liceo artistico nel sottopasso saranno realizzati nuovi graffiti e cercheremo di asfaltare un tratto di via Anna Frank".