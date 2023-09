Via San Francesco si colora di rosa

Il Comune aderisce alla Campagna ‘Nastro Rosa’ per la ricerca contro il cancro al seno promossa da Airc e Anci illuminando del colore simbolo della giornata, i portici di via San Francesco e la fontana di piazzale Matteotti, domenica 1 ottobre. "Un piccolo segno – sottolinea Maria Rosa Conti, assessora alla Coesione con delega alla Salute – che ricorda l’importanza della prevenzione da un lato, il ruolo indispensabile della ricerca scientifica dall’altro. Ricerca che, negli ultimi vent’anni, ha raggiunto traguardi fondamentali e che dobbiamo continuare a sostenere anche attraverso l’acquisto e l’esposizione della spilletta simbolo della Campagna che prosegue per l’intero mese di ottobre, durante il quale tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno".

Che andrà quindi a sostenere la ricerca per la prevenzione e la cura del tumore, azioni “che hanno portato all’88% circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Rimane un 12%, ancora troppo perché ogni anno solo in Italia 55.700 donne si ammalano e oltre 12.000 muoiono a causa delle forme più difficili da curare. Per questo Fondazione Airc, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno, in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia" sottolinea la Fondazione.