Via San Martino annega nei miasmi: "Subito interventi sulle fognature"

Almeno sulla puzza, vero e proprio tanfo insopportabile, il consigliere Dario Andreolli e l’assessore Mila Della Dora hanno convenuto. Per il resto, ieri in Consiglio comunale, riguardo all’annoso problema del sistema fognario “carente e inadeguato“ di via San Martino, la visione è opposta: “fogna a cielo aperto che devasta la vita dei residenti“ per Andreolli; problema concreto da risolvere, che si avverte però in alcuni giorni di pioggia intensa e ristagni per Della Dora. Perfino sulla raccolta di firme lo scontro è stato aspro: per Andreolli la sottoscrizione popolare a richiesta di un intervento risolutivo ha avuto oltre 100 adesioni, mentre Della Dora ha ridimensionato a 75 sottoscrittori, di cui solo il 50% residente nella via.

Ma su cosa è stato il contraddittorio? "In via San Martino – ha illustrato Andreolli – nel quartiere di Villa San Martino, è presente un tratto di rete fognaria costituita da canalette scoperte o coperte solo da tavelle, prive di un vero e proprio sistema tubato e chiuso. Tali canalette, secondo quanto segnalato dai residenti e dal consigliere di quartiere Emanuele Gambini (lista Ascoltiamo Pesaro), in occasione di piogge intense esondano, riversando in strada acque nere maleodoranti, con potenziali rischi per la salute pubblica e gravi disagi per residenti e attività economiche della zona". Andreolli ha chiesto all’assessore se ci fossero interventi programmati da parte di Marche Multiservizi. "Senza sminuire i disagi che alcuni residenti dichiarano di percepire – si toglie il sasso dalla scarpa Della Dora – si ritiene che la raccolta firme per le modalità e tempistiche con cui è stata promossa, guarda caso in concomitanza con una interrogazione consiliare, sia strumentale e piegata ad altre finalità. Comunque mi preme rispondere ai cittadini. Questa amministrazione si è direttamente interessata della situazione con Mms, ente effettivamente competente a prendersi in carico della problematica, il quale ha chiarito di essere al corrente del problema. In accordo con l’amministrazione comunale, Marche Multiservizi, proporrà ad Aato 1 Marche Nord l’inserimento dell’intervento di ammodernamento della rete fognaria nella pianificazione pluriennale d’Ambito. L’area in questione è servita da una rete di condotte fognarie ‘datate’ e richiede un intervento strutturale rilevante e piuttosto oneroso: circa 1 mln di euro. Se la proposta verrà inserita nella pianificazione d’Ambito Marche Multiservizi procederà in maniera spedita alla progettazione ed al conseguente avvio dei lavori".

Solidea Vitali Rosati