Via Tiberini a nuovo, lavori per 207mila euro

Un’altra bella notizia, in termini di lavori pubblici e di salvaguardia del patrimonio storico, per i cittadini di San Lorenzo in Campo. Al Comune è arrivata la nota ufficiale dal Gal (Gruppo d’Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’ relativa alla concessione di un finanziamento a fondo perduto di 144.900 euro che consentirà di realizzare un importante intervento per complessivi 207mila euro (i restanti 62.100 arriveranno dal bilancio comunale) in via Mario Tiberini, notoriamente conosciuta dai laurentini come ‘Piazza Padella’.

"Il progetto – spiega il sindaco Davide Dellonti – prevede il rifacimento in pietra della pavimentazione, quello del marciapiede esistente e la realizzazione di nuovi sottoservizi". Sulle tempistiche il primo cittadino puntualizza: "A breve procederemo con la gara d’appalto e il cantiere decollerà nel secondo semestre di quest’anno, per concludersi, in base alle stime, in circa tre mesi". "Grazie alla capacità progettuale del nostro ente e alla solidità del bilancio comunale – aggiunge Dellonti - abbiamo potuto presentare la domanda di finanziamento con un progetto esecutivo cantierabile che si è classificato primo in graduatoria, ottenendo l’intera compartecipazione del Gal, fissata al 70% del quadro economico complessivo. Con questo ulteriore contributo sale a 5 il numero di finanziamenti da parte del Gruppo d’Azione Locale ‘Flaminia Cesano’ che abbiamo avuto negli ultimissimi anni, per un totale di 431.400 euro, a fronte di interventi per 602mila. Un risultato estremamente importante che certifica, come già detto, la capacità di avere sempre progetti pronti al bisogno e, vista la necessità di cofinanziamento, la solidità del bilancio comunale. Per questo, un ringraziamento va rivolto anche agli uffici comunali, in particolare a quello tecnico e alla ragioneria". ‘Piazza Padella’ rappresenta un luogo iconico del centro storico laurentino e il fatto che verrà riqualificata è importante sia per i residenti, sia in chiave turistica, vista la vicinanza con autentici simboli del paese che diede i natali a Mario Tiberini l’8 settembre del 1826, come il Teatro e l’Abbazia. "Fra gli interventi finanziati in massima parte dal Gal – evidenzia il sindaco – c’é anche il recupero del lavatoio pubblico di via San Francesco, che decollerà i primi di marzo. Un lavoro che durerà circa due mesi e per il quale è stato stabilito un quadro economico complessivo di 100mila euro".

Sandro Franceschetti