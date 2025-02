Via Togliatti: Biancani chiude i conti: "Piscina, i due milioni non ci sono. Ora Casa Vuelle decida cosa fare"

"Voglio essere chiaro. Se quelli di Casa Vuelle mi chiedono: hai i soldi per completare l’impianto? Io gli rispondo di no. Poi glielo chiedo io: voi li avete i soldi, magari con un partner privato? Se mi rispondono di no, allora bisogna trovare un’altra strada. Loro devono pagare al Comune un canone di 80-90mila euro l’anno, ma non lo stanno pagando. Quindi, o pagano o mi ridanno la struttura della piscina". Al sindaco Andrea Biancani bisogna riconoscere almeno una cosa: che va dritto al punto. Anche in una vicenda abbastanza delicata come Casa Vuelle, un progetto annunciato in pompa magna e che ora è sul punto di implodere.

Parliamo di Villa San Martino, via Togliatti, dove i fronti sono due. Uno che procede a tutto gas, cioè la palestra della Federazione italiana pallacanestro in corso di costruzione con i soldi del Pnrr, oltre 4 milioni di euro: una volta finita (pare presto) sarà un centro federale ma servirà anche per gli allenamenti della Vuelle. Il secondo fronte è quello della piscina "Facchini" per la quale erano stati messi in cantiere lavori di completamento che, annunciava l’allora sindaco Matteo Ricci nel 2022, prevedevano una palestra, un centro medico (la Fisioclinics di Piero Benelli) e un ristorante. Tutto gestito, appunto, da Casa Vuelle, la società presieduta da Luciano Amadori e di cui fanno parte anche Ario Costa e proprio Benelli. Ma è su questo punto che tutto si è impantanato, perché i milioni annunciati allora da Ricci (due) sono stati dirottati altrove e non sono stati più trovati.

L’ultima volta che se n’è parlato ufficialmente risale alla passata amministrazione, quando l’assessore Riccardo Pozzi rispose così alla minoranza che paventava il rischio di un’incompiuta: "Il Comune si impegna a recuperare ulteriori risorse, per 2 milioni di euro, da destinare al completamento dell’impianto che oggi ospita la piscina di via Togliatti, ma oggettivamente è utopistico pensare che l’amministrazione individui le ulteriori risorse (per finire appunto il piano superiore e la zona ristorante, gli ambulatori, ndr), in tempi stretti, prima della fine della legislatura". Era marzo e, insomma, Pozzi rimandava tutto alla nuova amministrazione.

Biancani, invece, chiude definitivamente la partita: i due milioni non ci sono, punto e basta. Anzi, è lui a battere cassa a Casa Vuelle: "Stiamo cercando una transazione – dice –. Se loro vogliono mantenere la gestione della piscina e di tutta la struttura, devono pagare quanto previsto dall’accordo, altrimenti devono ridarla al Comune e cercheremo noi un altro privato per fare l’investimento. Con i chiari di luna di adesso, due milioni non ci sono, c’è poco da fare. Ho fatto sopralluoghi in via Togliatti e ho avuto incontri in Comune, la situazione è questa. Non dimentichiamo che lì, per quella piscina, il Comune ha speso già sette milioni. Di più non ci metteremo".

