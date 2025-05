Via Turati, fulmine si abbatte sul tetto. Incendio nella soffitta: notte di paura

Un fulmine caduto sul tetto e la soffitta va a fuoco. E’ stata una notte di paura quella appena trascorsa per i residenti di via Turati. Poco prima delle ore 4, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti per spegnere un incendio che si è sviluppato in una soffitta. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate a causa della caduta di un fulmine sul tetto dell’edificio durante il fortissimo temporale di questa notte che ha svegliato tanti pesaresi mettendoli in allarme per i possibili danni. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro, intervenuta tempestivamente sul Posto con due automezzi, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. Non si registrano fortunatamente feriti e i danni risultano tutto sommato contenuti. La paura, però, è stata tantissima in tutto il quartiere di Pantano.