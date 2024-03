Via Viterbo intrappolata dall’autobus

A Villa San Martino i residenti di via Viterbo sono esasperati...per colpa dell’autobus di linea. La via è, infatti, una strada stretta, densamente abitata. "Quando passa l’autobus di linea – osserva Tomas Nobili, consigliere di maggioranza il quale, a riguardo, ha presentato una interrogazione a cui in Consiglio comunale ha risposto l’assessore Enzo Belloni – la viabilità crea rischi per chiunque. A testimoniarlo sono stati almeno quindici famiglie, le stesse che hanno sottoscritto una raccolta firme per ottenere una soluzione concreta al problema di sicurezza e qualità della vita".

Tramite Nobili i residenti hanno chiesto che l’amministrazione valutasse con il gestore del trasporto pubblico come intervenire: "Via Viterbo insieme a Via Becci – ha spiegato Belloni, dopo aver chiesto ad Adriabus – è una strada di collegamento della zona con strada di Borgheria e la zona di Via Mercadante, Togliatti e Federici, entrambe ad elevata densità abitativa di Villa San Martino". Su via Viterbo transita la linea di autobus 30 (verso il centro) e 130 (direzione Cattabrighe). "Dopo aver transitato – continua Belloni – su via Viterbo gli autobus servono la zona di Via Mercadante /Togliatti/ Federici. L’alternativa a via Viterbo è via Boito, tuttavia invertire i sensi di marcia, comporterebbe la soppressione delle fermate di via Mercadante e Federici, lasciando la zona scoperta dal servizio di trasporto pubblico, comportando un grave disagio soprattutto per le persone con disabilità. Ho chiesto un mezzo di dimensioni ridotte, magari ‘elettrico’ (crea meno disagio e disturbo ai residenti): vedremo". E’ fuori discussione invece la fattibilità di un marciapiede: "troppi ingressi carrabili per i tanti garage a raso".

s.v.r.