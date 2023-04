Pesaro, il deserto di via Zongo: negozi chiusi, resiste solo la pizzeria

Pesaro, 24 aprile 2023 – «Sa qual è il problema? E’ che molti proprietari dei negozi credono di avere l’oro nelle mani. Ma ci sono locali chiusi ormai da due anni e nessuno si è presentato per chiederli in affitto", dice il titolare de "I due vicoli", l’ex torrefazione Rio Rica all’angolo tra via Zongo e via Sabbatini. Dà uno sguardo fuori dal locale, dove ci sono i tavoli all’aperto, e dice: "Ecco qual è la situazione. Nessuno viene qui appositamente, ma c’è solo un traffico pedonale di passaggio. Una volta c’erano qui sopra gli uffici comunali che creano un certo movimento, ma sono andati via anche quelli. Per cui questa è la situazione".

Ma dieci metri verso l’ex Nuovo Fiore tra una selva di vendesi e affittasi, c’è anche chi guarda al futuro con fiducia: "Ho aperto a febbraio ed ho una esposizione di artisti che lavorano o hanno lavorato come illustratori e devo dire che sono abbastanza soddisfatto". Chi parla è Andrea Fievoli che ha aperto negli spazi dove ha chiuso un negozio di abbigliamento. Accanto un’altra vetrina vuota di un altro negozio storico il "Città di Pesaro", che chiude ma per riaprire negli spazi lasciati liberi lungo il Corso, all’angolo con via Mazza, dove c’era fino ad un mese fa "Live Zone", altro negozio di abbigliamento che ha tirato giù le serrande.

Un’altra grande vetrata oscurata con un cartello affittasi è quella sotto l’entrata dell’ex Nuovo Fiore e davanti, anche gli spazi che ospitavano fino ad un paio di anni fa una sede espositiva d’arte, sono ormai vuoti da tempo, così gli spazi del negozio di Cantone, quindi il pub. Ha chiuso la rivendita di tabacchi proprio all’inizio della strada arrivando da via Branca. Resiste la storica pizzeria Otello, ma fino alle 16. Mentre il meccanico delle biciclette ha messo il numero del suo cellulare in caso di necessità: insomma se occorre, arrivo. E via Zongo è a cento metri da piazza del Popolo quindi, il cuore del centro storico cittadino.

Tutto concentrato lo shopping ed il passeggio tra cardo e decumano, all’interno di una situazione che si sta radicalizzando e che sta portando alla desertificazione di tutte le attività che gravitano lungo quelle vie del centro che escono da Via Rossini, via Branca, la prima parte del Corso e parzialmente anche lungo via San Francesco.