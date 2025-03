Viabilità, 125 milioni per Marche e Umbria

Sono 125 i milioni investiti su uno degli assi viari più importanti che collegano le Marche all’Umbria e al Centro Italia. Cifra che comprende una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza delle strade, modernizzare gli impianti tecnologici delle gallerie e rigenerare le opere d’arte – viadotti e gallerie – lungo l’asse Fano-Gubbio. Avanza il Piano regionale Marche 2032, con le infrastrutture che rappresentano la pre-condizione dello sviluppo delle comunità che vivono e lavorano nei territori interni.

È l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli a redigere l’elenco degli interventi sulla direttrice che unisce la città di Vitruvio a quella di pietra, la Fano romana alla medievale Gubbio, un asse colmo di storia. "Potenziarne questo collegamento stradale – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici che ha anche la delega ai Territori Interni – è condizione primaria per lo sviluppo turistico ed economico di due regioni, come Marche e Umbria, che nel 2018, per la prima volta nella loro storia, sono scivolate nelle retrovie d’Europa, quando l’Unione le ha declassate a “regioni in transizione“, l’anticamera del sottosviluppo. Ecco perché con questi interventi stiamo riagganciando il Centro Italia alle aree più sviluppate d’Europa". In particolare, l’asse viario Fano-Gubbio garantisce il collegamento dal mare Adriatico all’Umbria e, da qui, alla Capitale, attraversando Acqualagna, Cagli e Cantiano. "Per la sua rigenerazione, dal 2021 ad oggi – precisa Baldelli – tra lavori già realizzati, altri in corso e altri ancora già programmati, parliamo di investimenti di 125 milioni di euro. Penso agli oltre 45 milioni di euro per il risanamento e il miglioramento impiantistico delle gallerie del Furlo o agli oltre 10 milioni di euro già messi a terra sulla strada della Contessa". In ultimo, proprio nei giorni scorsi ad Acqualagna sono stati consegnati i lavori, del valore di 15 milioni per il rifacimento del viadotto Burano, un cantiere che andrà ad affiancarsi a quello già in essere sul prospiciente viadotto Candigliano, per il rifacimento (investiti 20 milioni).

"Anas, che ringrazio – conclude l’assessore regionale – ha ascoltato le nostre esigenze di ottimizzare le tempistiche dei lavori, mettendo a sistema i due cantieri. Impegno e concretezza stiamo per restituire alle Marche strade moderne e sicure".

"Gli interventi sui viadotti del Burano e del Candigliano – sottolinea il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – aprono finalmente nuove prospettive di crescita della nostra economia legata al turismo. Non è pensabile ad uno sviluppo di questo settore se non accompagnato da un forte impegno economico e progettuale che la Regione Marche, anche con il contributo fattivo dell’assessore Baldelli, sta realizzando, insieme ad Anas".

