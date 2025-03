Viabilità, il libro dei sogni. Biancani alla Regione:: "Ecco le strade dimenticate"

Il sindaco Andrea Biancani ci prova e torna a riaprire il libro dei sogni, tirando in ballo oltre al ministro Matteo Salvini, anche la Regione. Lo fa proponendo le osservazioni del Comune al Piano regionale delle infrastrutture "perché da palazzo Raffaello in Ancona non si fa cenno ad alcun miglioramento della strada tra Pesaro e Urbino oltre ad altre opere quali la rotatoria di Colombarone, le opere compensative di società Autostrade, la media velocità ferroviaria e la ciclovia adriatica. Tutti interventi che devono essere necessariamente integrati nel piano presentato in vista della candidatura di Pesaro e Urbino capitale europea della Cultura 2033". E riferendosi alla candidatura ricorda e rimarca che la candidatura "passa soprattutto dalle infrastrutture".

L’elenco fa riferimento alle strade, alla ferrovia e alle ciclibili. Nello specifico in "accordo con il sindaco di Urbino Maurizio Gambini è stato chiesto il collegamento tra Pesaro e Urbino con l’adeguamento da due a quattro corsie della Montelabbatese tra Pesaro e Morciola, nonché il miglioramento e l’adeguamento della Urbinate, da Morciola fino alla città ducale. Parliamo di due interventi fondamentali per il collegamento di tutto il territorio che consentirebbero a turisti, ma anche a lavoratori e cittadini di potersi spostare in modo più veloce e sicuro". Mette Montelabbatese e Urbinate come priorità, il sindaco, perché "sono strade da ormai troppo tempo non più in grado di reggere il traffico e le nuove necessità". Il tutto in previsione di un collegamento della vallata del Foglia e la già prevista realizzazione della Fano-Grosseto. Quindi sfogliando il libro, Biancani cita la rotatoria di Colombarone e quindi i lavori compensativi di Autostrade e "già in ritardo": circonvallazione di Santa Veneranda, rotatoria di Borgo Santa Maria, la Bretella fratelli Gamba e l’ampliamento a quattro corsie della strada interquartieri che Biancani ricorda "già al centro di una interrlogazione parlamentare di Augusto Curti e Irene Manzi, al ministro Salvini e al direttore generale e ad Autostrade per l’Italia".

Quindi si torna sull’alta velocità ferroviaria con l’arretramento dell’Adriatica e chiede "che venga precisato che il tratto Pesaro-Fano costituirà il primo stralcio funzionale nella realizzazione dell’intervento, considerando un risparmio in termini di tempo nel collegamento tra l’Emilia Romagna e la Puglia".

Quindi posando gli scarponi sul terreno affronta anche il tema delle ciclabili per "il completamento della ciclovia nazionale adriatica, nel tratto Pesaro-Colombarone che entra nello scenario di riferimento 2027, considerando che i tratti Colombarone-Gabicce e Pesaro-Fano sono già realizzati e che si avrebbe l’opportunità di collegare Gabicce con Fano senza soluzione di continuità. Un collegamento che sarà utile agli spostamenti dei cittadini ma anche dei turisti, che avranno modo di visitare più città anche con mezzi alternativi all’auto, implementando l’utilizzo della bicicletta. Un tratto caratteristico della nostra città e non solo".