Viabilità: modifiche su strada Carloni

PER i lavori alla nuova circonvallazione di Muraglia la viabilità subirà alcune modifiche. Su strada Carloni dal 31 luglio al 6 agosto senso unico alternato, con semaforo, nel tratto tra via Giorgi e gli orti di Muraglia. Dal 7 agosto all’11 agosto chiusura totale di strada Carloni (deviazioni via Fratti e via Flaminia). Infine dal 12 agosto al 30 settembre senso unico, il transito sarà consentito da Santa Veneranda verso

Muraglia. Chi procede in direzione Muraglia-Santa Veneranda dovrà deviare sulle direttrici di via Fratti e via Flaminia.