Viabilità, rivoluzione in vista:: "Piste ciclabili e rotatorie"

Rivoluzione viabilità: la giunta Serfilippi punta su piste ciclabili e rotatorie e su strade a senso unico di marcia. Queste le linee guida del futuro piano urbano del traffico: l’incarico deve essere ancora affidato, ma le risorse (150mila euro) ci sono già. "Scelte – ha annunciato il sindaco Luca Serfilippi – che vogliamo fare subito, ad inizio legislatura, perché porteranno ad uno stravolgimento della viabilità. Per le ciclabili non ci limiteremo alla semplice vernice sull’asfalto: i percorsi, quelli nuovi e quelli esistenti, dovranno essere tutti protetti. Nelle strade dove sarà possibile si lascerà il doppio senso di marcia, le altre diventeranno a senso unico". Annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari, l’avvio a breve della ciclabile su viale Kennedy. Per una viabilità più sicura e per eliminare gli incroci pericolosi aumenteranno, fa sapere Serfilippi, le rotatorie come "in viale Piceno (davanti a Prodi sport), a Rosciano (in prossimità della chiesa) e a Bellocchi. Dovremo trovare una soluzione nel tratto tra via Roma e via dell’Abbazia per evitare l’incolonnamento delle auto, così come dovrà essere messo in sicurezza, in centro, l’incrocio tra via Arco d’Augusto e via Nolfi". Il passo successivo, da realizzare entro il prossimo anno, "sarà quello della ztl in centro storico – ha assicurato il primo cittadino – e la videosorveglianza degli accessi". Il tema della sostenibilità degli spostamenti cittadini e del loro minor impatto ecologico, sarà al centro della "Settimana europea della mobilità", dal 16 al 22 settembre: un programma tra pubblico e privato, tra iniziative del Comune (coinvolti Viabilità, Servizi educativi e Città dei Bambini coordinati da Marco Ferri) e di Techfem, azienda bike friendely, capofila del protocollo ‘Mobilità di Distretto’ con Profilglass, Fano Center, Ami-Adriabus e Aset.

E sarà proprio Techfem a trasformare, nella giornata di giovedì 19, il parcheggio di piazza Avveduti in un Mobility Village con la presenza, tra gli altri, della Fondazione Michele Scarponi e dell’associazione Lorenzo Guarnieri. Sarà anche creata una area Talk che ospiterà tre appuntamenti. La settimana della Mobilità partirà lunedì 16 settembre con l’inaugurazione alle 17.30, in piazza XX Settembre. Il primo appuntamento è alle 18.30 con la visita guidata in minibus "I Baluardi difensivi di Fano" con la guida autorizzata Manuela Palmucci. Visita che si ripeterà mercoledì, alle 18: prenotazione obbligatoria (346.6701612), ingresso gratuito. La giornata di martedì 17 sarà invece dedicata ai più piccoli con l’educazione stradale (10.30 a Sant’Orso) e il pomeriggio, alle 16.30, al Vallato (Sala Tonucci) con il rilancio del progetto "A scuola ci andiamo da soli".

Anna Marchetti