Viabilità sempre più sicura. La Regione investe ancora

MONTECALVO IN FOGLIAPedonabilità e sicurezza stradale. Con questa missione è stato inaugurato il nuovo intervento della Regione a Montecalvo in Foglia. "Inauguriamo un altro significativo intervento per la sicurezza della viabilità, di cittadini e pedoni finanziato con il bando Strade della Regione Marche". Con queste parole Francesco Baldelli, assessore regionale ai avori pubblici ha tagliato il nastro, insieme ai sindaci di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli e quello di Vallefoglia Palmiro Ucchielli.

L’occasione è stata l’inaugurazione degli interventi di sicurezza stradale e, tra questi, un nuovo percorso pedonale lungo la strada comunale Feltresca, a Ca’ Spezie zona molto trafficata a Montecalvo in Foglia. "Rispetto alle grandi opere pubbliche alle quali stiamo lavorando questo rappresenta un piccolo intervento, ma un intervento che risolve un grande problema di sicurezza stradale per la comunità che abita questo nostro territorio. La volontà della regione è sostenere le amministrazioni comunali e le comunità della nostra regione. Lo stiamo facendo con i bandi attivati negli ultimi 48 mesi con i quali abbiamo sostenuto quasi tutti i Comuni delle Marche per la messa in sicurezza delle nostre strade, per la salubrità delle aule scolastiche, per la fruibilità delle infrastrutture con l’eliminazione delle barriere architettoniche, o per il rilancio dei territori interni", ha precisato l’assessore. Il comune di Montecalvo in Foglia si è rivelato particolarmente virtuoso nella redazione di progetti da presentare per la partecipazione ai bandi regionali. Ha infatti ottenuto finanziamenti per ben cinque progetti, risultati idonei in cinque distinti bandi.

"Complessivamente – ha ricordato Baldelli –, il contributo regionale a fondo perduto ricevuto dal comune di Montecalvo in Foglia in 48 mesi ammonta a oltre 1.275.000 euro, che hanno innescato investimenti per quasi 1 milione e mezzo di euro".

Il Comune ha ottenuto nel 2021, 92mila euro per l’acquisto e l’installazione di 22 impianti di ventilazione meccanica controllata in altrettante aule didattiche della scuola primaria di Borgo Massano e dell’istituto comprensivo “Anna Frank“ e 100mila euro per la realizzazione della rotatoria lungo la superstrada nella zona di Ca’ Gallo; nell’anno 2024, 699.606 euro per il recupero dell’ex opificio “ex cooperativa Giovanni XXIII” da destinare a museo, zona espositiva, laboratorio didattico e laboratorio della carta e della stampa d’arte e 83.997 euro per l’acquisto di uno scuolabus con 32 posti.

Oltre ai 300mila euro (su un investimento totale di 400mila euro) ottenuti dal bando Strade 2023 per gli interventi di sicurezza stradale inaugurati questa mattina. Un intervento che ha richiesto anche azioni di consolidamento della sede stradale, soggetta a frane, con l’installazione di paratie di micropali per combattere il dissesto. "Un altro investimento che dimostra come la Giunta Acquaroli sia vicina ai Comuni e risponda alle esigenze dei territori, senza distinzione tra costa ed entroterra, tra nord e sud della regione", ha concluso l’assessore Baldelli.