Viabilità tra Urbino e la costa,: "Gambini cosa ha fatto in 10 anni?"

"Maurizio Gambini ancora vive gli incubi degli anni ‘80, noi lavoriamo per il futuro". È la replica di Federico Scaramucci, candidato sindaco per la coalizione "La città che verrà", alle affermazioni del candidato di "Città concreta", che ieri aveva attaccato il centrosinistra sul tema della strada Pesaro-Urbino. Oggetto del contendere era l’unione di scopo siglata da Scaramucci con Andrea Biancani e Palmiro Ucchielli, candidati sindaco di Pesaro e Vallefoglia, al fine di "collegare con strutture moderne e veloci l’obsoleto asse viario", cosa a cui Gambini aveva risposto tacciando il centrosinistra di aver invece ostacolato il miglioramento di tale asse, nei decenni scorsi.

"La domanda che facciamo è: in questi 10 anni sono migliorati o peggiorati i trasporti e la viabilità per arrivare – dice Scaramucci – o per muoversi da Urbino? Ogni giorno vengono in città più di 6000 persone per studio e lavoro, di cui oltre il 30 percento da Pesaro, e ne escono, per gli stessi motivi, più di 1700. Quali azioni sono state fatte per migliorare l’accesso alla città? Vanno trovate soluzioni per la viabilità e promosse strategie di mobilità sostenibile. Per esempio, perché tra Vallefoglia, a guida centrosinistra, e la Regione, a guida centrodestra, si sono trovati 11 milioni di euro per il progetto pilota Bus Rapid Transit, mentre per Urbino niente? Ciò che leggo è roba del passato: sì, è importante conoscere la storia, ma i cittadini credo vogliano sapere quali siano le prospettive di una città che in 10 anni ha registrato tanti meno. Gambini, candidato per la terza volta, non ha mosso un dito per trovare risorse o fare accordi con i Comuni per migliorare la viabilità tra Urbino e Pesaro, ha sostenuto il traforo della Guinza e non il Lotto 10 della Fano-Grosseto, non ha fatto nulla per cercare risorse per riattivare la ferrovia Urbino-Fano e non ha promosso azioni per migliorare i collegamenti con i principali aeroporti, mentre è stato chiuso in questi anni il collegamento con bus per Roma".

L’accusa, per Gambini, di guardare solo al passato è mossa anche dai consiglieri comunali del Pd, Lorenzo Santi, Davide Balducci e Carolina Borgiani: "Forse non si è accorto che governa da 10 anni e siede in Consiglio da 25. Solita storia, sentita fin troppe volte: per lui, la colpa è sempre di qualcun altro. Cosa ha fatto in questi 10 anni per migliorare la Urbino-Pesaro? Perché, invece di fare solo polemica da basso provincialismo, non ha lavorato e sollecitato tutti i giorni Pesaro per unirsi e indirizzare i fondi del Pnrr verso quella strada? Le risorse c’erano, ma quest’amministrazione, arroccandosi nella sua torre d’avorio, sta isolando ancora di più Urbino. Perché non ha lavorato con la Regione, del suo stesso colore politico, per indirizzare i fondi per la Fano-Grosseto come prima cosa verso il tratto da Bivio Borzaga a Canavaccio? Anche quello avrebbe cambiato la storia, per la città, invece è stato l’unico a schierarsi contro Urbino. In 10 anni di amministrazione, che ha avuto risorse dallo Stato e dall’Europa come mai se n’erano viste, si poteva cambiare il mondo per Urbino e chi ha governato finora non l’ha fatto. Noi lavoriamo per unire il territorio e dare un’alternativa alla città, fatta di persone e di giovani che possono sentirsi con orgoglio liberi da preconcetti o responsabilità, che non ci appartengono".

Nicola Petricca