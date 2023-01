Viaggio guidato sui documenti del ghetto ebraico Da non mancare la mostra all’Archivio di Stato

Il contesto ebraico, verso il quale siamo tutti debitori, è un affascinante mondo a parte, che anche a Pesaro ha convissuto per secoli con la città “cristiana“. Di questo parla la mostra documentaria “Testimonianze dal ghetto di Pesaro tra XVII e XIX secolo“, aperta sino a fine mese presso l’Archivio di Stato (via della Neviera), e dove oggi alle ore 17 si svolgerà una visita guidata aperta al pubblico. L’esposizione è curata da Sara Cambrini e Arianna Zaffini, con la collaborazione scientifica di Claudia Colletta.

Come è noto, la comunità ebraica – presente a Pesaro da secoli – con la fine dello Stato di Urbino dal 1633 viene confinata nel ghetto, cioè nell’area a sinistra dell’attuale via Castelfidardo per chi la percorra verso il mare. La mostra abbraccia appunto 250 anni di storia della "università israelitica" pesarese, che vive lì fino al 1860 reggendosi come un Comune dentro il Comune, con propri organismi amministrativi e assistenziali; solo con l’arrivo dei Piemontesi saranno infine aboliti il "recinto" e le restrizioni pontificie. In mostra si potranno vedere mappe, lettere al legato, rogiti notarili e bilanci della comunità, atti diversi che danno una visione concreta del vivere quotidiano degli ebrei a Pesaro: commerci, conduzione di botteghe dentro e fuori ghetto, compravendita, matrimoni, perfino controversie sui reali confini del ghetto. Sono documentati diversi casi di conversione, per esempio quello celebre di un’intera famiglia Aboab che avviene nella prima metà del secolo XVIII. A Pesaro è esistita infatti sino al XVIII secolo una Casa dei catecumeni, indicata anche nella nota mappa del Blaeu, dove un ebreo che si convertisse veniva, prima del battesimo, indottrinato sulla religione cristiana: è quella che oggi chiamiamo casetta Vaccaj. All’interno del ghetto vivevano alcune centinaia di persone, ormai solo 300 nel XIX secolo. Per motivi cultuali erano presenti due sinagoghe, una “italiana“ e l’altra sefardita: ma recenti studi sulle mappe e sui registri dei catasti gregoriano e italiano hanno proposto identificazioni diverse da quella tradizionale. In mostra si potranno vedere diversi editti che documentano i diversi atteggiamenti delle autorità nei confronti della comunità ebraica, più tolleranti sotto i duchi di Urbino, meno nel successivo regime pontificio.

r. p. u.