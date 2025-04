Viaggio negli ex magazzini. Saranno spazi per i giovani

Gli ex magazzini comunali riprendono vita: sono in pieno fermento i lavori, dopo decenni di abbandono, che vedono una totale riqualificazione di quelli che un tempo erano i locali adibiti a piccoli opifici e magazzini comunali. La falegnameria, i lavoretti di meccanica e il punto di partenza degli operai municipali di Urbino: tutto aveva sede qui, un tempo. Oggi sarebbe assurdo pensare di installare nel cuore del centro storico, a pochi passi dal monumento a Raffaello e in piccoli e angusti locali seminterrati la macchina comunale preposta a tutte le manutenzioni ordinarie, ma un tempo era qua il cuore pulsante dei lavori cittadini.

A breve invece sarà un luogo deputato a ritrovo giovanile, laboratorio e centro di aggregazione: una riqualificazione che quindi porterà nuovo fermento negli stessi spazi, ma di diverso tipo. E tutto ciò avverrà grazie a un assetto completamente diverso degli spazi, interni ed esterni. Il Carlino è entrato in esclusiva all’interno del cantiere e ci siamo fatti spiegare cosa è successo ai locali e cosa ancora dev’essere fatto: "Innanzitutto i quattro locali preesistenti – ci informa uno dei responsabili della ditta affidataria del cantiere – sono stati unificati in un unico ambiente, abbattendo i muri divisori. Il tetto, che coincide con un terrazzo adibito per decenni a parcheggio del Liceo Baldi, è stato completamente demolito e ricostruito, per essere reso impermeabile e resistente nel tempo. All’interno, sotto il pavimento, sono stati posizionati degli igloo che formano una camera d’aria anti umidità. Poi la parete che confina con la terra la stiamo rivestendo di pannelli sempre contro l’umidità". L’ambiente sarà unico, un largo rettangolo con varie porte (gli ingressi ai singoli magazzini, tutte mantenute), anche se in un angolo c’è una piccola ulteriore stanzetta che sarà adibita a ripostiglio. Invece in un’estremità della stanza saranno ricavati tre ambienti: un vano tecnico, un bagno classico e un bagno per disabili.

"In tre mesi circa – spiega il sindaco Maurizio Gambini, presente al sopralluogo – i lavori dovrebbero essere terminati: al momento mancano gli impianti, il pavimento e il bagno. Con l’occasione, saranno sistemati anche il piccolo giardinetto antistante e lo spazio verde superiore, vicino al Liceo. Il tetto-terrazzo infine non sarà più parcheggio, che verrà lievemente ridotto, per non danneggiare i locali sottostanti. Tutte le aree scoperte non erbose verranno quindi pavimentate con mattoni, selci o ghiaia compatta, per un intervento anche esteticamente gradevole".

