Viaggio nei sensi con Otello Renzi. Corso per sommelier e degustazione

"E quando vi ricapita?", è l’intercalare del maestro Otello Renzi durante le sue superbe disquisizioni organolettiche in cui sviscera l’argomento vino come se parlasse di un campo fiorito. Già: quando vi ricapita di avere una serie di lezioni sul vino tenute dal maestro Renzi e dai suoi colleghi docenti del corso della Fondazione italiana sommelier. Ecco dunque un buon motivo per aderire al corso per diventare sommelier organizzato in collaborazione con l’hotel Charlie a Pesaro, a partire da giovedì 15 febbraio 2024. Un’opportunità vera e propria per gli appassionati del mondo enologico e per coloro che aspirano a una carriera nel settore. Come in ogni scuola che si rispetti, c’è anche l’apertura con dimostrazione, il 25 gennaio alle 19,30 nella sede del corso: una occasione per vedere il programma, conoscere i docenti e immergersi nell’affascinante mondo del vino. "Il nuovo corso per sommelier – dice il presidente Marco Medori – garantisce una formazione approfondita e coinvolgente". Il vino, ricorda Renzi, "è molto più di una bevanda: è un viaggio emozionante da condividere con tutti gli amanti della cultura". Una esperienza sensoriale per analizzare il vino dopo averne studiato l’origine e l’evoluzione, e per imparare anche i migliori abbinamenti". Chi vuole può già aderire telefonando al 335 6216173.

Degustazione. Mercoledì 24 gennaio alle 20,30, degustazione di cucina di mare da non perdere all’osteria "Pani e pesci" di Fano, in viale Adriatico 96/a (info e prenotazioni 380 1023276). Con la guida di Otello Renzi si potranno assaggiare i vini puri di Giordano Galiardi, dal Bianchello del Metauro Mattera, dalla sua mineralità opulenta, al Bianchello doc superiore Luttichau, fino al Sangiovese Colli pesaresi Carticetum. Vini che saranno abbinati a piatti della tradizione rivisitati, come il calamaro ripieno di patata viola con olive taggiasche e salsa di pomodoro, le chitarrine con granchio blu, pomodoro pachino e fonduta di pecorino, o ancora il tonno con senape di Digione, scarola e uvetta. Dolce di lampone finale.