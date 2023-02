Viaggio nei suoni del folklore del Mediterraneo con Mai Mai Mai

PESARO

Oggi nuovo appuntamento di Playlist Pesaro, rassegna della Città Creativa Unesco per la Musica giunta alla nona edizione su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat, in collaborazione con Regione Marche e Mic (Ministero per la Cultura) e realizzata con il contributo di Bier Banca. Il progetto di Toni Cutrone in arte Mai Mai Mai è un viaggio che racchiude suoni del folklore mediterraneo in un’atmosfera cupa e misteriosa e fa tappa alla chiesa dell’Annunziata in collaborazione con Black Marmalade Records. La serata sarà aperta dall’artista pesarese Levi, selezionato nell’ambito del progetto Glocal Sound promosso, tra gli altri, dall’Amat con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Ripresa del passato, storia, memoria, tradizione e radici. Un passato che ha bisogno di esorcizzare, piegare e ripensare per andare avanti e da cui dipendere. Questo Rimorso, il colossale disco gotico mediterraneo di Mai Mai Mai. Levi vive a Pesaro, lavora tra Bologna e Pesaro.

Sin dall’adolescenza nutre interesse per la musica come mezzo di espressione. Da autodidatta si avvicina allo studio dapprima imparando batteria e percussioni, poi basso elettrico, chitarra, tastiere, synth, affinando la parte tecnica in sala registrazione. Partecipa a numerose band affermate e progetti musicali alcuni dei quali conosciuti nella scena underground nazionale e internazionale. Nel 2019 inizia a produrre musica elettronica sotto il moniker “Levi“, primo esordio solista con l’ep Aquarius, un progetto emozionale e intimo.

Biglietto posto unico numerato intero euro 8, ridotto euro 5. Biglietteria al Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla chiesa dell’Annunziata (334 3193717) oggi da un’ora prima dell’inizio previsto alle ore 21.

