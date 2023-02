Viaggio nel cantiere del calcio a Villa Fastiggi "Tutto fermo". "No, aspettiamo i permessi"

Mattinata di sole, limpida. Davanti agli ingressi della futura cittadella del calcio pesarese di Villa Fastiggi ci sono sporcizia, scarpe usate abbandonate, bottiglie conficcate negli alberi e c’è pure un gattile. I mici entrano ed escono dai (futuri) campi di calcio di cui ora c’è solo lo scheletro. Il cantiere ieri mattina era chiuso. Il primo campo, con i vecchi spogliatoi, è pieno di erbacce altre anche mezzo metro, arbusti, fiori gialli, gramigna. Davanti ai vecchi spogliatoi ci sono rifiuti edili. Qualcuno entra pure nei locali chiusi, perché la recinzione è chiaramente divelta dal basso e si alza bene. Proseguendo si arriva alla nuova tribuna, dove dovrebbero sorgere ristorante, palestra e nuovi locali della Vis. Uno dei cartelli che indica i lavori è caduto a terra. Davanti all’ingresso (chiuso) c’è un vassoio utilizzato per cuocere le lasagne (o qualcosa al forno) che però è pieno d’acqua. Vicino alla tribuna c’è un ammasso di grossi sassi, poi legna, materiale ferroso e altro, tutto lasciato in disordine. Il fondo del campo principale è stato predisposto per la deposizione dello strato su cui dovrà essere adagiato il manto erboso sintetico. Stessa cosa nel campo di fianco. Dentro questi campi ci sono una cinquantina...