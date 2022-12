Viaggio nel cinema di animazione E lo ’stop motion’ lo fanno i bimbi

Un ‘viaggio nel cinema d’animazione’ di tre giorni, con due film e un laboratorio. E’ l’iniziativa organizzata dall’assessore alla cultura del Comune di Mondavio Alice Bonifazi (in foto) in collaborazione con il professor Eugenio Forchielli, docente di animazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata e di Palermo. Iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, che prenderà il via domani pomeriggio alle 17 al centro di aggregazione ‘Prof. Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume con la proiezione del film ‘Wallace & Gromit, la maledizione del coniglio mannaro’ dei registi Nick Park e Steve Box (visione consigliata ai bimbi dai 6 anni in su). La successiva tappa è in programma per il 4 gennaio, quando, nel pomeriggio, alla sala Carboni (ex Cinelux) di Mondavio si terrà un laboratorio di stop motion. Durante il quale i ragazzini da 9 anni in su realizzeranno un cartone animato con la tecnica della stop motion, utilizzando la plastilina colorata. Per partecipare al laboratorio (che ha un costo di 3 euro) è necessaria la prenotazione entro il 2 gennaio. L’ultimo atto dell’iniziativa si svolgerà il 5 gennaio al centro di aggregazione ‘Dominici’, che ospiterà la proiezione del film ‘Ernest & Celestine’ dei registi Benjamin Renner, Vincent Patar e Stéphane Aubier (età consigliata 4+). Entrambe le proiezioni saranno ad ingresso gratuito. Info 338.4321740.

s.fr.