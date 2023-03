Viaggio nel Circo delle Nuvole Anche a Cagli si va per fiabe

"Andar per Fiabe", stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino e organizzata da Amat domani alle 17 fa tappa al Teatro Comunale di Cagli con lo spettacolo "Il Circo delle Nuvole" di e con Gek Tessaro.

"Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto ma per essere felice deve comperare tutto". Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili. Adesso Giuliano è diventato il padrone del circo ed è anche l’unico ad assistere allo spettacolo che sta per cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà rassegnare: non tutto si può comperare.

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per il disegnare parlato, il disegno che racconta nasce il teatro disegnato. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Lo spettacolo è consigliato dai bambini da 4 anni in su ed è una rappresentazione per famiglie.

"Disegno storie – spiega l’autore dell’opera Gek Tessaro – che non sono solo per bambini. Non posso dire di essere stato un bambino particolarmente intelligente però una cosa l’ho capita fin da subito e cioè che gli adulti sapevano fare un sacco di cose, male magari, ma le sapevano fare. Oggi sono un adulto e qualcosina, qua e là, l’ho imparata. Racconto storie con il disegno e so che è un privilegio perché quello di raccontare è il più bel mestiere del mondo". Un modo per trascorrere la domenica pomeriggio a teatro con una storia di fantasia che però fa riflettere. Info. 0721849053.

b.t.