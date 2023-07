Viaggio nel passato, riprende a circolare l'antico treno a vapore Fabriano-Pergola

Riprende a viaggiare l’antico treno a vapore Fabriano – Pergola. Per quello da Fano a Urbino non si trovano le vecchie divise da macchinista di un tempo.

*

Sigillo d’Ateneo per Massimo Moratti presidente storico dell’Inter. Proteste dei Milan Club di tutta Italia.

*

Avvicendamento fra vicari generali dell’arcidiocesi di Pesaro. Esce don Stefano, entra don Marco. Uno è moro di capelli, l’altro no.

*

Ottime le "Brigate verdi" giovanili a ripulire la città. Via D’Azeglio è tutta verde, Pandolfo Collenuccio è tutto nero. Decidete voi da dove cominciare.

*

Il Fossombrone Calcio promosso in serie D. Quando lo sport vale più della politica.

*

Dicono i bagnini: il mare è pulito, il sindaco si tuffi per dare l’esempio. Ricci è di Muraglia e ha paura dell’acqua. Il massimo che può fare è la ruota panoramica per vedere la Croazia.

*

Incremento del turismo? Affittare gli scogli nei giorni di mare calmo.

*

Arriva anche a Pesaro la mostra su Lucio Dalla. "Io sto sempre in casa, esco poco penso solo e sto in mutande". Giacomo Leopardi 200 anni dopo.

*

Arriva Popsophia. Speriamo che il palco in piazza se lo porterà via.

*

Partiranno presto anche i lavori di recupero del San Domenico. Dovrebbe andarci il ventesimo museo cittadino. Il centro storico non muore,

ma è ormai sfinito.

*

Non c’è paesino nostrano che non abbia il suo programma di eventi estivi. Quelli in cui "il tempo si è fermato" sono i più micidiali, come minimo c’è un festival di musica cubana.

*

"Dell’elmo di Vale s’è cinta la testa". Più che piazzale D’Annunzio sarà piazzale Mameli.

*

Ci sono più "Passaggi" a Fano che "Ramblas" a Pesaro.

*

La Provincia vuole cambiare sede e andare all’ex Banca d’Italia. Forse crede che dentro ci siano ancora i soldi nel caveau.

f.b.