Viaggio nella futura discarica Quaranta ettari di rifiuti tra le colline di Raffaello: le barricate dei residenti

di Roberto Damiani

Vedi una valle, bella o brutta importa poco, trovi una strada d’accesso e il più è fatto. E’ facile realizzare una discarica in provincia di Pesaro e Urbino. Ancor più semplice destinarla a rifiuti industriali speciali a meno di 500 metri dalle case. I dubbi sono ancora meno, se poi si chiede a Marche Multiservizi di far parte della partita. La pratica vola. A Riceci, comune di Petriano, in un collina verde da cartolina, con le mura e i palazzi di Urbino sullo sfondo, ne vogliono costruirne una larga 40 ettari che possa contenere per 25 anni oltre 5 milioni di tonnellate di scarti delle fabbriche, rifiuti che non si possono bruciare né trasformare. Vanno solo interrati in eterno. A proporla (ha già comprato il terreno e avviato l’iter in Provincia con la convocazione della conferenza di servizi) è una società dal nome tranquillizzante, "Aurora srl" ma del tutto fuorviante visto che intende costruire discariche.

Il 60 per cento delle azioni fanno capo al patron della Cartiera Ciacci di San Marino, Ambrogio Rossini, il 40 per cento è di Marche multiservizi che per farne parte ha versato 60mila euro ed è pronta a spenderne molti di più per un probabile aumento di capitale. Il comune di Petriano, che è socio di Marche multiservizi, ha votato contro l’ipotesi della discarica ma nello stesso tempo è socio di chi vorrebbe farla, ossia di Marche Multiservizi. Il sindaco Fabbrizioli dice: "E’ vero, abbiamo il doppio ruolo. Ma un fatto è chiaro: il consiglio comunale non vuole la discarica, i cittadini neppure e abbiamo incaricato uno studio legale e tecnico per dire no in ogni sede, facendolo presente anche a Marche multiservizi". Che sull’argomento tace. Né comunicati né conferenze stampa né un commento sulla nomina a presidente il 20 dicembre scorso di Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche multiservizi. Allora siamo andati a Riceci a parlare con i residenti, dove nel 2009 girarono anche lo spot con Dustin Hoffman, sulle bellezze infinite delle Marche. Crescentino Mazzoli, che abita a poche centinaia di metri dalla valle prescelta: "Come si fa a pensare di portare qui quella robaccia, qui è un paradiso e loro ci portano i rifiuti industriali. Mi chiedo se non si vergognano"

Silvia Mari guida il comitato anti discarica: "Abbiamo raccolto più di 2000 firme degli abitanti, che dicono no a questa discarica. Si trova molto vicino alle case e va a rovinare un territorio bellissimo. Continueremo a raccogliere le firme perché la battaglia non è per niente finita". Un pensionato di Riceci: "La discarica è un tradimento verso il paese intero". Per riuscire a realizzarla, l’Aurora srl ha contattato i vari proprietari di quei 40 ettari di terreno per acquistarli. Su sei proprietari principali, cinque hanno accettato di vendere ad un prezzo di circa 60mila euro all’ettaro. Sono stati fatti atti di prevendita notarili per oltre 350mila euro. Che andrebbero persi se sfumasse tutto. Questo significa una cosa sola: l’Aurora srl non molla. Il perché è semplice: smaltire rifiuti speciali costa in media 260 euro a tonnellata, l’incasso previsto in 25 anni per 200mila tonnellate annue è di 1 miliardo e 300 milioni di euro, pari a 52 milioni l’anno. Sì, fanno sul serio.