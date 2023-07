Viaggio tra i dipendenti di Marche multiservizi "Ormai siamo malvisti, ci vuole trasparenza"

Alle 13.30 di ieri ci siamo presentati ai cancelli di via dei Canonici, davanti alla sede di Marche Multiservizi. Volevamo parlare con i dipendenti. Il portiere ci ha visti e fatti entrare all’interno dopo aver avuto il via libera dai dirigenti. La lettera firmata da 410 dipendenti (su 600) ed inviata ai giornali per affermare di essere al fianco dell’amministratore delegato che intende costruire la discarica di Riceci ha fatto rumore. Così siamo andati a cercarli i dipendenti, percorrendo i corridoi dell’azienda. E li abbiamo trovati. Le facce sono titubanti anzi diffidenti, ma tra loro c’è chi, quell’incertezza, l’ha messa da parte. E ci ha detto: "Non si tratta solo della discarica, noi dipendenti siamo a favore di tutto il piano industriale. La discarica è solo una goccia nell’oceano. Oggi è Riceci, ieri era il biodigestore di Talacchio; il vero problema è che l’azienda è ferma, non può né lavorare né investire sul territorio – commenta Davide Manenti, da più di 30 anni nell’azienda e primo firmatario della lettera –. Quello che ci serve è serietà e volontà di azione. I ragazzi che arrivano qua si trovano davanti ad un ambiente che potrebbe offrire loro un gran futuro, ma che puntualmente si rivela essere pieno di blocchi a causa di polemiche e proteste politiche – continua il responsabile della Cartografia di Mms e anche ex presidente dell’ente parco San Bartolo -. Attraverso un’assemblea pubblica, organizzata dai sindacati, sono uscite molte preoccupazioni, specialmente da chi in questa azienda ci è appena entrato. Noi vogliamo che questo piano industriale abbia un buon esito. A firmare è stato ben il 98% degli impiegati, non siamo pochi. Dobbiamo essere una garanzia per il cittadino: si potrebbe fare tanto per il territorio, ma si ha paura di investire".

Tra gli uffici dell’azienda anche i giovani appaiono preoccupati per il futuro.

A dimostrarlo, Luca e Davide, 29enne e 26enne, rispettivamente da 5 e 3 anni dipendenti: "Abbiamo firmato proprio perché siamo spaventati e perché non abbiamo idea di quello che potrebbe essere il nostro futuro. Siamo sulla bocca delle persone in malo modo a causa di tutto ciò che sta succedendo. Inoltre – continuano i due -, se c’è uno scollamento all’interno dell’azienda con fazioni contrapposte, la situazione sicuramente non tenderà a migliorare. Dobbiamo essere uniti".

Certo è che tra i tanti dipendenti sentiti e firmatari, molti hanno avuto timore di dire la loro, nascosti da un "non voglio parlare" e qualche "non mi sembra il caso". Ovviamente, c’è chi la dichiarazione l’ha voluta rilasciare, mantenendo però l’anonimato: "Bisogna che ci sia maggiore chiarezza su tutto quello che sta succedendo intorno al nome di Marche Multiservizi – conclude un impiegato –, perché ciò nuoce anche a noi come lavoratori e all’ambiente che viviamo tutti i giorni. Una buona trasparenza farebbe bene a noi ed al cittadino, il quale si sentirebbe più vicino all’azienda. Ovvio che ci sono alti e bassi, come tutte le realtà, e li viviamo quotidianamente, ma ciò non deve diventare un’abitudine. Bisogna che si decida cosa si vuol fare".

Giorgia Monticelli

Alessio Zaffini