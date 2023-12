Viaggio tra i presepi cagliesi. Natività tutte da ammirare

Anche quest’anno il Centro don Sturzo Cagli ripropone la rassegna "Presepi nelle Chiese" che è giunta alla 21° edizione e che coincide con l’ottocentesimo anniversario del presepe di Greccio ad opera di San Francesco d’Assisi. Le belle chiese di Cagli saranno la miglior cornice per esporre le tante Natività che verranno messe in mostra, opere di artigiani ed appassionati che ogni anno attirano tantissimi visitatori, realizzazioni di foggia diversa che vanno da quelle classiche a quelle dei bambini della scuola primaria ma anche opere da collezione, in particolare quest’anno sarà allestita una mostra di diversi presepi etnici provenienti dal museo di Fiorano Modenese che raccoglie le opere presepiali della associazione Ferruccio Giuliani "Il sogno del presepe".

Mario Carnali