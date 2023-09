Viaggio tra i segreti della Rocca di Gradara: magie del tempo e tradizioni

Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi. E’ questo lo spirito di “Marchestorie Racconti & tradizioni dai borghi in festa”, rassegna itinerante sostenuta dalla Regione Marche, gestita e promossa da Fondazione Marche Cultura e Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Non poteva mancare Gradara. Appuntamento da domani a domenica con un programma organizzato in collaborazione con Comune di Gradara e Gradara Innova. Riflettori puntati sulla Rocca demaniale, che ospiterà “Non ti scordar di me” che si svolgerà domani e il 16 settembre alle ore 20 e 22 e il 17 settembre alle ore 20 e 21. “La tua bocca è vino novello” è il titolo della degustazione poetica - tra vino novello, miele e storie d’amore - che il 16 settembre alle 19 animerà il Giardino Segreto in piazza Alberta Porta Natale. Spazio ai più piccoli con l’avventura “Alla corte di Re Artù: l’avventura di un cavaliere” (il 15-16-17 settembre alle ore 18.30 presso la Rocca demaniale). Domani alle 21 musica protagonista alla Rocca demaniale: gli allievi e i docenti del Conservatorio di Vicenza portano in scena i matrigali di Gesualdo da Venosa. Il 16 settembre alle 16.30 l’Associazione Il puzzle organizza alla Rocca demaniale un incontro con Francesco Cannadoro, autore del volume “Come i bambini sotto il lenzuolo”. Sempre il 16 settembre, ma alle 21 sul palco della Rocca demaniale, sarà in scena “Stormi di voci migrazioni dell’anima”, progetto musicale a cura Arianna Lanci. Il 17 settembre alle 17.30 la Rocca demaniale accoglierà “Cile. Un reportage a fumetti dal Sud America” - in collaborazione con Anpi e frutto del lavoro di Elena Basso e Mabel Morri - mentre alle 18.45 sarà presentato il volume di Donato Antonio Telesca “Borgologia. Spopolamento e riviviscenza dei borghi italiani”.