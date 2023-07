Viaggio tra le note delle Terre Sonore Andare per concerti in mezza provincia

Presentata la nuova edizione di Terre Sonore. Si comincia alla Golena del Furlo domani: con lo spettacolare gruppo di Manou Gallo, The African queen of bass. Da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto si potranno quindi ascoltare i Pericopes + 1 (Fermignano), il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza con il suo nuovo intrigante progetto Mali Blues (Borgo di Montefabbri) e il raffinato duo del pianista Michele Di Toro e del bandoneonista Daniele Di Bonaventura (Macerata Feltri). Martedì 8, di nuovo ad Acqualagna sarà la volta del marchigiano PJC Quintet, mentre il giorno dopo, a Carpegna, si potrà apprezzare l’ottimo sassofonista Nico Gori con il suo Young Lyons Quartet. Giovedì 10 ancora jazz made in Marche con il vibrafonista Marco Pacassoni. E poi: l’irresistibile P-Funking Band, il quintetto della cantante Greta Panettieri, il pregevole duo tromba – pianoforte Flavio Boltro - Fabio Giachino. Nella settimana successiva saranno protagonisti: il trio del prodigioso fisarmonicista Vince Abbracciante, il quartetto della cantante Lisa Manara, il trio del trombettista Giovanni Falzone, il duo sax – bandoneon e pianoforte Javier Girotto – Gianni Iorio, il duo olandese Cor Bakker, pianoforte, e Hermine Deurloo. Ed ancora, martedì 22, a Sant’Andrea di Suasa, il quartetto di una delle primedonne del jazz italiano: Ada Montellanico. Venerdì 24, concerto all’alba, ore 5.30, sulla spiaggia di Sottomonte a Gabicce Mare, con la pianista Eugenia Canale, mentre venerdì 24 si torna in collina, a Mombaroccio per il concerto di Eloisa Manera e dell’alchimista elettronico Stefano Greco, ovvero l’avventuroso Phase Duo. Di rilievo anche i due eventi finali: sabato 26 a Cagli, col gruppo della brillante bassista Rosa Brunello; domenica 17 a Gradara, col quartetto di uno dei più amati jazzisti italiani: il trombettista Fabrizio Bosso.

Claudio Salvi