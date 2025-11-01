Viaggio tra le querce secolari: "Meritano di essere inserite tra quelle monumentali"

Maestose, ciascuna con un portamento originale, svettano l’una accanto all’altra, come orgogliose testimoni di trasformazioni storiche profonde. Negli ultimi due secoli gli eventi hanno modificato il territorio, ma loro sono rimaste lì, al loro posto, diventando segni che consentono oggi di leggere il passato. Lungo il sentiero 157 che da Gabicce Mare conduce fin dietro alla chiesa di Gabicce Monte è presente un filare di querce centenarie, circa una quindicina di esemplari tra i quali alcune plurisecolari, poco conosciute ai più che per la loro bellezza ben meriterebbero di essere inserite nell’elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali (Fvm). La proposta arriva dagli ecologisti di Gabicce Mare che intendono promuovere nei confronti del Comune il censimento delle piante e l’avvio dell’iter per l’ottenimento del riconoscimento. "Si tratta di piante molto belle – sostiene il naturalista e guida ambientale Andrea Fazi – che sicuramente meritano di essere valorizzate. Dato che anche i cittadini possono segnalare alle amministrazioni comunali le piante di pregio e chiedere di farle riconoscere ai sensi della legge 10/2023, ci sOno tutte le condizioni per avviare questo iter. Quello che colpisce in questo caso, oltre alla bellezza dei singoli alberi, è la lunghezza del filare e la loro posizione, lungo un sentiero di valore storico che collega la zona a mare con la chiesa di Gabicce Monte".

Situate ai bordi di un percorso che attraversa campi agricoli di proprietà privata, i grandi e lunghi rami delle querce fanno ombra al sentiero e contribuiscono a creare un ambiente di notevole rilievo naturalistico. E proprio per promuovere questi luoghi, gli ecologisti di Gabicce, con la guida di Andrea Fazi organizzeranno il 15 novembre (ore 10.30, partenza dal parcheggio di fronte alla curva Pantani) la passeggiata ‘Alla scoperta di un percorso nel verde, dove querce adulte sono testimoni di un diverso assetto delle campagne’. Le querce, soprattutto le roverelle, sono piante molto presenti nelle Marche e rivestono anche un valore fortemente simbolico. "Sono piante legate al mondo agricolo di questo territorio – prosegue Fazi –. Hanno rappresentato fino al 1700 anche un’importante fonte di sostentamento per gli abitanti delle campagne. Esistevano infatti il ‘diritto ghiandatico’ che consentiva di raccogliere le ghiande a terra anche in un terreno non di proprietà e il ‘diritto legnatico’ che permetteva di prendere i rametti di cui si spoglia naturalmente la quercia in autunno e in inverno. Risorse con le quali, le famiglie più povere potevano riuscire a superare i mesi più freddi. Per questo gli è stato riconosciuto da sempre un ruolo nobile".