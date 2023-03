Viaggio tra mare e colli Adriatic Green Trail in sella

Torna l’Adriatic Green Trail, la manifestazione cicloturistica organizzata dall’Asd "Fano Corre L. Tonelli" che si svolge il 23, 24 e 25 aprile. Un viaggio di tre giorni nella provincia di Pesaro Urbino, tra mare e collina, passando per oltre 30 borghi: 360 km. tra divertimento, fatica e bellezza su sentieri, strade bianche e sterrate.

La 2^ edizione è stata presentata alla Confcommercio Marche Nord, partner dell’evento che vanta il patrocinio della Regione e dei Comuni di Fano, Pesaro e Urbino. "Sostentiamo questa iniziativa – ha detto il direttore Amerigo Varotti – che contribuisce a promuovere e far conoscere il nostro territorio. Il cicloturismo è in crescita e noi crediamo da sempre in un turismo sostenibile. Percorsi in gran parte lungo l’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione turistica. E a tutti i partecipanti verrà regalata la nuova guida all’interno del pacco gara". Sono intervenute le assessore di Pesaro, Mila Della Dora; di Fano Cora Fattori e la vice sindaco di Urbino Marianna Vetri. E’ entrato nel dettaglio Domenico Ricci: "La prima edizione ha visto la partecipazione di 150 cicloturisti, provenienti da 8 regioni. Tutti soddisfatti, tanto che torneranno per approfondire le esperienze vissute con conseguente crescita del turismo 365 giorni all’anno". Ha continuato Matteo Broccoli: "Attraverso sentieri e strade secondarie verranno raggiunti più di 30 borghi, dalle colline al mare, dai partecipanti, ognuno al suo passo e con il suo mezzo. Partenza ed arrivo da un casolare di campagna del ‘700 Magione Broccoli che si trova a Santa Maria dell’Arzilla. Nelle tre giornate proposti percorsi medi, 80km e lunghi, 120km". Ha concluso Enrico Pierotti: "Tutti percorsi emozionanti e bellissimi che permetteranno di vivere una esperienza indimenticabile". Il 23 aprile i percorsi si snoderanno verso Pesaro con i passaggi a Gabicce attraverso la Panoramica, Gradara, Tavullia per poi raggiungere Vallefoglia, Colbordolo fino a Montefabbri e quindi tornare passando per Monteguiduccio, Fontecorniale, Mombaroccio. Il 24 aprile il tour raggiungerà Urbino, passando per Villa Betti, la chiesa di Monte Santa Maria, Cesane, dove il 13 maggio transiterà anche il Giro, e ritorno per Montefelcino, Colli al Metauro, col passaggio al Museo del Balì, e Cartoceto. Il 25 aprile sarà la volta dei borghi di Candelara e Novilara per raggiungere Fano, con il passaggio al Lisippo, per poi proseguire verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa fino a Sorbolongo e ritorno per Montemaggiore.

Luigi Diotalevi