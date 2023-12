Viaggio tra sapori e tradizioni di Piobbico. A Castello Brancaleoni un libro che sa di natura

Tanta gente sabato scorso a Castello Brancaleoni di Piobbico per la presentazione del libro: "Piobbico, gusti, sapori e colori del territorio". Un volume nato da un’idea dello chef Roberto Dormicchi e promossa dall’azienda Crainox di Walter Pazzaglia che racconta la storia del paese attraverso le parole e le ricette delle persone che vivono il territorio.

"Un territorio - ha spiegato Roberto Dormicchi - si può raccontare in tanti modi e unendo tanti tipi di linguaggi. Quello che da sempre ho preferito è quello che passa attraverso i sapori della tradizione, come quelli tramandati da madre in figlia. In questo volume ci sono alcuni di quei gusti, profumi, colori che fanno parte di Piobbico, che sono in qualche modo Piobbico. Quei piatti che fanno di una città, una comunità". "Ogni realtà commerciale, ogni azienda, fa parte di un territorio in cui ha il dovere, e secondo me, anche il piacere, di integrarsi- ha sottolineato Walter Pazzaglia titolare dell’Azienda Crainox di Piobbico- non saremmo come siamo se facessimo parte di un altro contesto sociale, se non fossimo a Piobbico, di Piobbico. In questa terra l’azienda Crainox è nata e cresciuta, in stretto contatto con persone e tradizioni che vogliamo valorizzare e tramandare, perché fanno parte di noi". "Il libro - ha aggiunto Dormicchi - è il risultato di un gioco di squadra, una squadra composta da Ermes Blasi, da sempre attentissimo alle attività che puntano, come questa, a promuovere il territorio, da tutte le signore di Piobbico che si sono rese disponibili a mettere nero su bianco la propria conoscenza e bravura in cucina, da Michele Bonatti, Giampaolo Galvani, Carlo Carloni, Fabrizio Lucerna, Maria Grazie De Nizza e Gianluca Dormicchi, che hanno arricchito questo volume con la propria storia e cultura". Nel libro si trovano 13 ricette della tradizione di Piobbico, dalla pasta al dolce, tramandate da alcune donne, portavoce della cultura di tutte le massaie del territorio.

Amedeo Pisciolini