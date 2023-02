Viale Alighieri, dietrofront: sparisce la ciclabile

Su viale Dante Alighieri il Comune fa retromarcia: sparirà la ciclabile appena realizzata, al suo posto torneranno i parcheggi (in linea invece che a spina di pesce) ma rimarrà, sul lato delle abitazioni, un percorso pedonale di circa 2 metri, non più in ghiaia ma in cemento drenante. All’altezza degli alberi saranno posizionati dei paletti a protezione dell’area pedonale, per evitare che qualcuno continui a parcheggiare nello spazio riservato ai pedoni, come avviene ora. E’ l’impegno assunto dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori nell’incontro di sabato con operatori e una parte dei residenti. Prima che l’intervento si realizzi ci vorranno almeno altri quindici giorni.

La prossima settimana i tecnici del Comune faranno i rilievi necessari, poi l’ulteriore proposta di viabilità nel tratto di viale Alighieri, che va da via Bramante a viale Battisti, dovrà essere approvata dalla giunta ed infine dovranno essere acquistati e installati i paletti. A protestare contro la soluzione attuale, che si sta sperimentando da appena 10 giorni, sono stati sia gli esercenti di via Alighieri, che lamentano il calo del lavoro, sia quella parte di residenti che non vuole perdere il privilegio di parcheggiare sotto casa. La nuova viabilità dopo anni di proteste, discussioni e promesse, era partita il 9 febbraio quando si era deciso di lasciare i parcheggi a spina di pesce solo sul lato mare della strada con la realizzazione sul lato monte della pista ciclabile e del percorso pedonale.

Rinviata invece a un momento successivo, non ben precisato, l’individuazione di aree parcheggio che avrebbero dovuto sopperire alla perdita dei 39 posti auto. Ora, con la nuova proposta, di quei 39 parcheggi se ne recupereranno circa una dozzina a discapito, però, dei ciclisti "che – commenta l’assessore Brunori – tornano nella carreggiata (tra auto e mezzi pesanti, ndr). La priorità sono i pedoni, i ciclisti possono convivere con le auto". Sono arrabbiatissimi gli abitanti di via Alighieri che si sono battuti per ottenere sia la ciclabile sia il percorso pedonale. Qualcuno parla di "soluzione di compromesso accolta sotto la spinta dei commercianti". Per una parte dei residenti si tratta di "una decisione poco lungimirante, si è preferito il male minore piuttosto che scegliere una soluzione sostenibile in linea con il progetto del Waterfront". "Ci hanno preso in giro per due anni – tuona Marcella Rossi – ci ridiano quanto speso finora: sono anche soldi nostri".

Anna Marchetti